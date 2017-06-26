Мэй достигла соглашения с юнионистами

ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй достигла соглашения с лидером Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии Арлин Фостер об оказании поддержки правительству меньшинства Консервативной партии в парламенте Соединенного Королевства. Об этом стало известно в понедельник по завершении переговоров главы британского правительства с лидером ДЮП.

Телеканал Sky News показал в прямом эфире кадры подписания соглашения между двумя политическими силами.

"Мы сегодня достигли соглашения с Консервативной партией по оказанию ей поддержки в парламенте. Все детали нашего соглашения будут опубликованы в полном объеме", - сказала Фостер.

В присутствии Мэй и Фостер со стороны консерваторов документ подписал партийный парламентский организатор Гэвин Уильямсон, а со стороны североирландских юнионистов свою подпись поставил депутат ДЮП Джеффри Дональдсон. Таким образом, тори заручились необходимой им поддержкой в преддверии важного голосования в парламенте после тронной речи королевы, в которой 21 июня Елизавета II изложила законодательную программу кабинета министров на ближайшие два года.

Реализация Brexit

Мэй отметила, что соглашение позволит уверенно реализовать выход Великобритании из Евросоюза.

"Я приветствую это соглашение, которое позволит нам работать вместе в интересах всего Соединенного Королевства, даст необходимую нам уверенность при осуществлении выхода из Европейского союза", - сказала она, подчеркнув, что "ДЮП будет поддерживать правительство консерваторов" при проведении голосования в парламенте по тронной речи, в ходе принятия бюджета и законодательства относительно Brexit, а также законодательных инициатив в области национальной безопасности.

Консервативная партия одержала победу на состоявшихся 8 июня в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборах, но потеряла абсолютное большинство в Вестминстере. Тори смогли получить 318 мест в 650-местной Палате общин. Премьер-министр Соединенного Королевства и лидер консерваторов Тереза Мэй сформировала по итогам волеизъявления сформировала правительство меньшинства, начав параллельно переговоры с ДЮП по вопросу оказании консерваторам поддержки со стороны 10 североирландских депутатов-юнионистов в парламенте при принятии законодательных инициатив.