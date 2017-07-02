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СМИ: боевики ИГ в Ираке расправились с имамом, упомянувшим о смерти главаря террористов

Международная панорама
2 июля, 16:07 UTC+3 КАИР КАИР 2, июля. /ТАСС

Отмечается, что боевики в Таль-Афаре ввели особое наказание - 50 ударов плетью тому, кто хотя бы заговорит о вероятности ликвидации аль-Багдади

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КАИР, 2 июля. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) расправились с имамом (духовным наставником), который во время молитвы упомянул о предполагаемой гибели главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в руководстве иракской провинции Найнава.

По их данным, группа сторонников ИГ, обосновавшаяся в населенном пункте Таль-Афар на западе города Мосул, убила имама Абу-Катиба, который входил в близкое окружение главаря группировки, обвинив его в "распространении крамолы" среди приверженцев аль-Багдади. Указывается, что во время выступления на общей пятничной молитве Абу-Катиб высказался "о возможной смерти" главаря ИГ.

Также сообщается, что боевики в Таль-Афаре ввели особое наказание, 50 ударов плетью, тому из членов террористической группировки, кто хотя бы заговорит о вероятности ликвидации аль-Багдади.

Несколько дней назад иранские СМИ распространили снимки, подтверждающие гибель аль-Багдади. В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков.

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