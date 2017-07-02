СМИ: боевики ИГ в Ираке расправились с имамом, упомянувшим о смерти главаря террористов

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КАИР, 2 июля. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) расправились с имамом (духовным наставником), который во время молитвы упомянул о предполагаемой гибели главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в руководстве иракской провинции Найнава.
По их данным, группа сторонников ИГ, обосновавшаяся в населенном пункте Таль-Афар на западе города Мосул, убила имама Абу-Катиба, который входил в близкое окружение главаря группировки, обвинив его в "распространении крамолы" среди приверженцев аль-Багдади. Указывается, что во время выступления на общей пятничной молитве Абу-Катиб высказался "о возможной смерти" главаря ИГ.
Также сообщается, что боевики в Таль-Афаре ввели особое наказание, 50 ударов плетью, тому из членов террористической группировки, кто хотя бы заговорит о вероятности ликвидации аль-Багдади.
Несколько дней назад иранские СМИ распространили снимки, подтверждающие гибель аль-Багдади. В середине июня в Минобороны РФ сообщили, что в конце мая в Сирии в результате российского авиаудара, по предварительным данным, был уничтожен главарь ИГ и 300 боевиков.