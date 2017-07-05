Правоохранители Приднестровья сообщили об обысках у экс-президента Шевчука

ТИРАСПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Приднестровья провели обыски по местам жительства бывшего президента Евгения Шевчука, который уехал в Молдавию. Об этом заявил журналистам представитель следственного комитета непризнанной республик Олег Гержоба.

Ранее об обысках в его доме, на даче и квартире родителей сообщил сам

, назвав эти действия следствия "незаконными".

"В настоящее время действительно проведены обыски по месту жительства и месту прописки гражданина Шевчука Евгения Васильевича в городе Тирасполе, Рыбница и в селе Строенцы Рыбницкого района", - сказал Гержоба. Он пояснил, что следователи искали предметы, ценности, либо документы, которые могут иметь значение для расследования пяти уголовных дел, возбужденных против бывшего лидера республики.

"Хочу особо отметить, что аналогичные следственные действия проводятся не только лишь в отношении гражданина Шевчука, но также и в отношении иных лиц, причастных к преступлениям по данным уголовным делам", - добавил следователь.

Позиция Молдавии

Со своей стороны власти Молдавии, куда уехал Шевчук, заявили что не выдадут его. Вице-премьер по реинтеграции Молдавии Георгий Балан объяснил это тем, что между двумя берегами Днестра нет соглашения об экстрадиции. Глава молдавского МВД Александр Жиздан рассказал, что открыто уголовное дело по заявлению Шевчука об о попытке покушения на него.

"Мы разыскиваем Шевчука, которого хотим заслушать. Расследование покажет, следует ли ему предоставить статус защищаемого лица или нет", - пояснил он.

В свою очередь председатель Следственного комитета Приднестровья Вячеслав Брынзарь сообщил, что Шевчук, который уехал в Молдавию после открытых против него уголовных дел и снятия парламентом неприкосновенности, может быть осужден заочно. По его словам, политику, который руководил Приднестровьем с 2011 по 2016 год, грозит наказание в виде 12 лет тюрьмы.

Шевчук вину не признает

Сам Шевчук заявил, что вынужден покинуть Приднестровье из-за готовившегося на него покушения. Кроме того, он назвал решение властей возбудить против него уголовные дела и снять неприкосновенность "заказной провокацией". По данным молдавских СМИ, бывший лидер непризнанной республики и его супруга Нина Шевчук, занимавшая прежде пост главы МИД Приднестровья, живут в Кишиневе, в квартире, которую они приобрели ранее.

В настоящее время парламент Приднестровья контролируется находившейся в оппозиции к Шевчуку партией "Обновление". После победы на выборах президента Вадима Красносельского против чиновников из прежней команды главы государства были возбуждены уголовные дела. В частности, под следствием оказались бывшие руководители Комитета государственной безопасности Николай Земцов, Таможенного комитета Юрий Гервазюк и Приднестровского республиканского банка Эдуард Косовский.