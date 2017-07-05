Страны-гаранты поручили рабочей группе по деэскалации доработать параметры зон в Сирии

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АСТАНА, 5 июля. /ТАСС/. Россия, Турция и Иран поручили совместной рабочей группе доработать все технические условия в зонах деэскалации. Об этом в среду сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на пленарном заседании международной встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии.
"Стороны выражают свою удовлетворенность прогрессом в определении границ зон деэскалации и поручили совместной рабочей группе доработать все операционные и технические условия во всех зонах деэскалации", - информировал Абдрахманов, зачитывая совместное заявление стран-гарантов перемирия в Сирии по итогам международной встречи в Астане.
Как отметил глава МИД, страны-гаранты "приветствуют значительное снижение уровня насилия в Сирии по итогам подписания меморандума о создании зон деэскалации в САР 4 мая 2017 года" и настоятельно призывают стороны соблюдать режим прекращения огня. Абдрахманов уточнил, что стороны приветствуют создание совместной рабочей группы по деэскалации в соответствии с положениями меморандума.