Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Страны-гаранты поручили рабочей группе по деэскалации доработать параметры зон в Сирии

Международная панорама
5 июля, 17:03 UTC+3 АСТАНА 5, июля. /ТАСС

Россия, Турция и Иран приветствуют значительное снижение уровня насилия в стране и настоятельно призывают стороны соблюдать режим прекращения огня

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 5 июля. /ТАСС/. Россия, Турция и Иран поручили совместной рабочей группе доработать все технические условия в зонах деэскалации. Об этом в среду сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на пленарном заседании международной встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии.

"Стороны выражают свою удовлетворенность прогрессом в определении границ зон деэскалации и поручили совместной рабочей группе доработать все операционные и технические условия во всех зонах деэскалации", - информировал Абдрахманов, зачитывая совместное заявление стран-гарантов перемирия в Сирии по итогам международной встречи в Астане.

Как отметил глава МИД, страны-гаранты "приветствуют значительное снижение уровня насилия в Сирии по итогам подписания меморандума о создании зон деэскалации в САР 4 мая 2017 года" и настоятельно призывают стороны соблюдать режим прекращения огня. Абдрахманов уточнил, что стороны приветствуют создание совместной рабочей группы по деэскалации в соответствии с положениями меморандума.

Смотрите также

Лавров: РФ надеется на прогресс в Астане по согласованию зон деэскалации в Сирии

МИД Казахстана: вооруженная сирийская оппозиция участвует в переговорах в Астане

Дамаск обеспокоен возможным вмешательством в дела Сирии через зоны деэскалации

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Создание зон деэскалации в Сирии
Страны
Иран Сирия Россия Турция Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
16
США отпраздновали День независимости
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российские Ту-95МС нанесли ракетный удар по ИГ в Сирии
2
Меркель констатировала изменение мирового порядка
3
В Ленинградской области пассажирский поезд столкнулся с ремонтным
4
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах
5
Госдума может 12 июля рассмотреть заявление с осуждением сноса памятников в Польше
6
Минздрав Украины предлагает приостановить продажу российских лекарств
7
В Болгарии столкнулись 40 автомобилей
Темы дня
Реклама