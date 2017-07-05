Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: РФ надеется на прогресс в Астане по согласованию зон деэскалации в Сирии

Политика
5 июля, 13:14 UTC+3

Глава МИД РФ отметил, что переговоры еще продолжаются

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия надеется на прогресс по согласованию границ и параметров функционирования зон деэскалации в Сирии на переговорах в Астане. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом.

"Мы надеемся, что будет реальный прогресс в том, что касается определения конкретных параметров - географических и связанных с обеспечением функционирования зон деэскалации. Сегодняшние переговоры это покажут, пока они еще продолжаются".

В Астане  проходит второй, заключительный день переговоров по Сирии. Участники - делегации РФ, Турции, Ирана, правительства и вооруженной оппозиции Сирии - обсуждают параметры зон деэскалации, решение о создании которых было принято на предыдущем раунде 3-4 мая. В обсуждении находятся ряд других документов, в том числе по обмену удерживаемыми лицами и разминированию исторических памятников, но как отмечал спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию, глава российской делегации в Астане Александр Лаврентьев, их принятие зависит от продвижения по зонам деэскалации. 

Смотрите также

МИД Казахстана: вооруженная сирийская оппозиция участвует в переговорах в Астане

Участники встречи по Сирии в Астане подготовят документ о границах зон деэскалации

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии перед встречей в Астане

Сирийская вооруженная оппозиция подтвердила участие в переговорах в Астане

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Создание зон деэскалации в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах
2
Семья отравилась неизвестным веществом в Подмосковье
3
Арабские страны получили ответ Катара на их требования
4
Плакаты в московском метро расскажут о том, как избежать поездок в часы пик
5
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
6
Мемориальная доска Колчаку демонтирована в Санкт-Петербурге
7
Австралийские ученые рассчитали с точностью до 100 км местонахождение Boeing MH370
Темы дня
Реклама