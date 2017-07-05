Лавров: РФ надеется на прогресс в Астане по согласованию зон деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия надеется на прогресс по согласованию границ и параметров функционирования зон деэскалации в Сирии на переговорах в Астане. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом.

"Мы надеемся, что будет реальный прогресс в том, что касается определения конкретных параметров - географических и связанных с обеспечением функционирования зон деэскалации. Сегодняшние переговоры это покажут, пока они еще продолжаются".

В Астане проходит второй, заключительный день переговоров по Сирии. Участники - делегации РФ, Турции, Ирана, правительства и вооруженной оппозиции Сирии - обсуждают параметры зон деэскалации, решение о создании которых было принято на предыдущем раунде 3-4 мая. В обсуждении находятся ряд других документов, в том числе по обмену удерживаемыми лицами и разминированию исторических памятников, но как отмечал спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию, глава российской делегации в Астане Александр Лаврентьев, их принятие зависит от продвижения по зонам деэскалации.