Контактная группа подтвердила продолжение "хлебного перемирия" в Донбассе

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Представители контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подтвердили продолжение "хлебного перемирия" в Донбассе, констатировав снижение числа обстрелов после его введения. Об этом сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам переговоров в Минске.

"Это перемирие продолжает быть основным ожиданием в зоне конфликта. Стороны подтвердили продолжение "хлебного перемирия", в том числе в период проведения полевых работ", - отметил он.

Спецпредставитель выразил надежду, что "лидеры стран нормандского формата (Германия, Франция, Украина и Россия) найдут возможность поддержать это решение в ходе предстоящих переговоров в Гамбурге".

Сайдик отметил важность принятой Совбезом ООН резолюции от 30 июня, которая призывает все стороны конфликта к отказу от неизбирательного применения мин и взрывных устройств в нарушение международного гуманитарного права. "Это, к сожалению, остается очень актуальным вопросом для населения на востоке Украины, поэтому призываю хорошенько всем почитать эту резолюцию Совбеза", - подчеркнул он.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 21 июня согласовали так называемое хлебное перемирие в Донбассе на время сбора урожая. Оно официально вступило в силу 24 июня, однако обстрелы продолжаются.

Верификация пленных

Сайдик также сообщил, что представители контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины признали завершенным процесс дополнительных проверок по верификации пленных на Украине.

"Стороны признали завершенным процесс дополнительных проверок волеизъявления лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Данный результат показывает, что при наличии доверия и доброй воли возможен прогресс даже в сложных вопросах", - подчеркнул он.

Сайдик также информировал, что стороны обменялись "новыми списками пленных". "Это процесс, где всегда есть новые моменты", - констатировал он.

Верификация - это процесс определения, где пленные желают остаться после освобождения: на территории Украины или республик Донбасса. Процедура долгое время обсуждалась на переговорах в столице Белоруссии в контексте выполнения положений "Минска-2" относительно обмена пленными по формуле "всех на всех" и амнистии участников конфликта в Донбассе. Данные анкеты должны были рассмотреть участники гуманитарной подгруппы на встрече в Минске.

Механизм оплаты поставок воды Киевом в ЛНР

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины нашла решение по механизму оплаты водоснабжения провозглашенной Луганской народной республики, сообщил Сайдик.

"Экономическая подгруппа продолжила обсуждение поставок воды. Благодаря платежам и погашению долга осуществляются бесперебойные поставки, - сказал он. - Сегодня договорились о создании устойчивого механизма оплаты воды. Это важный прогресс".

Задача срочно разработать механизм оплаты водоснабжения неконтролируемых Киевом районов Донбасса была поставлена еще на заседании контактной группы 24 мая. Как рассказал тогда полпред ЛНР Владислав Дейнего, проблема возникла из-за того, что процедура безналичной оплаты услуг для провозглашенной Луганской народной республики прямо запрещена нынешними украинскими нормативными актами.

Дейнего также обратил тогда внимание на то, что проблема взаиморасчетов непосредственно связана с более широкой задачей возобновления работы банковской системы на территории республик, в первую очередь в целях обеспечения выплаты пенсий и социальных пособий, оплаты коммунальных услуг, как того требует пункт 8 комплекса мер от 12 февраля 2015 года.