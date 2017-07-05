Де Мистура: деэскалация в Сирии - это временная мера, нужен политический прогресс

АСТАНА, 5 июля. /ТАСС/. Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура считает, что меморандум о зонах деэскалации в Сирии - это временная мера, а для разрешения кризиса нужен политический прогресс. Об этом де Мистура заявил в среду, выступая на брифинге по итогам международной встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии.

"Астанинская площадка - мы будем продолжать работать здесь для того, чтобы достигать даже маленького прогресса. Необходимо снизить насилие в Сирии. Все мы знаем, и все согласны, что деэскалация сама по себе - это временная мера. Что нужно на самом деле - это прогресс с политической стороны", - сказал де Мистура.

По его словам, этому вопросу будет посвящен новый раунд женевских переговоров по Сирии 10 июля. "Мы хотим использовать прогресс астанинской площадки, хотим убедиться, что будет достигнут политический прогресс во время следующего раунда переговоров", - отметил спецпосланник генсекретаря ООН.