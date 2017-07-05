РФ предложила странам СНГ направить контингенты для мониторинга в Сирии

АСТАНА, 5 июля. /ТАСС/. Россия обратилась к странам СНГ с предложением рассмотреть вопрос о направлении контингента для мониторинга в Сирии. Об этом заявил в среду глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Сейчас стоит вопрос о том, какие воинские контингенты.. [будут размещены в зонах безопасности], военные наблюдателей каких стран привлечь для миротворческой миссии в Сирии, - сказал он. - Никто не ставит под сомнение участие контингента из России, поэтому мы обратились ко всем странам СНГ с предложением рассмотреть вопрос о возможности направления страной в разумных пределах контингента для совместного участия в мониторинге за ситуацией".

"Мы никому не навязываем, - отметил дипломат. - Если правительство Казахстана примет решение направить такой воинский контингент, мы будем это только приветствовать".

Создание зон деэскалации

Кроме того, Лаврентьев сообщил, что Турция попросила дополнительное время для согласования зон деэскалации в Сирии.

"Решения в рамках Астаны принимается на консенсусной основе. Поэтому, когда мы обсуждаем, должны учитывать мнение всех стран-гарантов, - отметил Лаврентьев. - Турция сказала, что ей нужно дополнительное время".

Лаврентьев также заявил, что выйти на создание зон деэскалации пока не удалось, но страны-гаранты постараются достичь этой цели в самое ближайшее время.

"Непосредственно выйти на создание зон деэскалации пока нам не удалось. Тем не менее это наша цель, и мы к ней будем стремиться и постараемся достичь ее в самое ближайшее время, - сказал он. - Без принятия решения о создании этих зон мы не можем практически утвердить тот пакет документов, который бы обеспечивал нормальное функционирование данных зон деэскалации".

Прорабатываемые документы

Семь документов по Сирии в рамках астанинского переговорного процесса находятся в проработке, они касаются зон деэскалации.

"Удалось окончательно принять положение о совместной рабочей группе. Теперь она наделена всеми полномочиями по решению текущих вопросов, - сказал Лаврентьев. - В ходе двусторонних и трехсторонних контактов в Астане обсуждалось большое количество документов, которые планируются к принятию".

"Они касаются как создания зон деэскалации, так и создания различных механизмов, которые бы обеспечивали функционирование данных зон, - отметил дипломат. - В общей сложности у нас в проработке находится семь документов".