Минобороны РФ не исключает жестких мер для нарушителей зон деэскалации в Сирии

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. В Минобороны России не исключили огневых мер поражения в отношении нарушителей в зонах деэскалации в Сирии. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов.
"По всем инцидентам нарушений в зонах деэскалации в Сирии будут проводиться расследования, по результатам которых будет приниматься решение о мерах воздействия в отношении нарушителей не исключающее подавление огневыми средствами", - сказал генерал.
Меморандум о создании зон деэскалации подписали в четверг в Астане глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Турции по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хосейн Джабери Ансари.