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Минобороны РФ не исключает жестких мер для нарушителей зон деэскалации в Сирии

Армия и ОПК
5 мая, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

В Генштабе сообщили, что по всем инцидентам будут проводиться расследования, после чего будут приняты решения о мерах воздействия в отношении нарушителей

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. В Минобороны России не исключили огневых мер поражения в отношении нарушителей в зонах деэскалации в Сирии. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов.

"По всем инцидентам нарушений в зонах деэскалации в Сирии будут проводиться расследования, по результатам которых будет приниматься решение о мерах воздействия в отношении нарушителей не исключающее подавление огневыми средствами", - сказал генерал.

Меморандум о создании зон деэскалации подписали в четверг в Астане глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Турции по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хосейн Джабери Ансари.

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