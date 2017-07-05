Глава сирийской делегации в Астане отметил негативную позицию Турции

АСТАНА, 5 июля. /ТАСС/. Дамаск не считает встречу в Астане провалом, но обратил внимание на негативную позицию Турции и оппозиции. Об этом заявил в среду глава сирийской делегации, постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Я не хочу называть этот незначительный результат на переговорах провальным. Но в отличие от позитивного настроя, который приняли все стороны, турецкая политика проявила себя негативно касательно астанинского процесса, - сказал он. - Это и отразилось на итогах встречи, незначительном результате".

"Турецкая делегация не стремилась к принятию документов по зонам деэскалации", - добавил дипломат.

На вопрос о том, что оппозиция выступила против договоренностей из-за якобы нарушения перемирия, Джаафари отметил, что "это лишь отговорки". "Вооруженные группы являются лишь оружием в руках турецкой делегации", - сказал он.