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Глава сирийской делегации в Астане отметил негативную позицию Турции

Международная панорама
5 июля, 19:51 UTC+3 АСТАНА 5, июля. /ТАСС

Постпред Сирии при ООН заявил, что позиция турецкой стороны "отразилось на итогах встречи", хотя он не хочет "называть этот незначительный результат на переговорах провальным"

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АСТАНА, 5 июля. /ТАСС/. Дамаск не считает встречу в Астане провалом, но обратил внимание на негативную позицию Турции и оппозиции. Об этом заявил в среду глава сирийской делегации, постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

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"Я не хочу называть этот незначительный результат на переговорах провальным. Но в отличие от позитивного настроя, который приняли все стороны, турецкая политика проявила себя негативно касательно астанинского процесса, - сказал он. - Это и отразилось на итогах встречи, незначительном результате".

"Турецкая делегация не стремилась к принятию документов по зонам деэскалации", - добавил дипломат.

На вопрос о том, что оппозиция выступила против договоренностей из-за якобы нарушения перемирия, Джаафари отметил, что "это лишь отговорки". "Вооруженные группы являются лишь оружием в руках турецкой делегации", - сказал он.

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