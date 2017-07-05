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Президент Венесуэлы поручил провести расследование инцидента в парламенте

Международная панорама
5 июля, 23:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Николас Мадуро подчеркнул, что "не приемлет насилие, кто бы за ним не стоял"

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил применение насилия на территории Национальной ассамблеи Венесуэлы и поручил провести расследование инцидента. Об этом он заявил в среду на военном параде в честь Дня независимости республики, который транслировался в эфире телеканала Venezolana de Television.

По словам оппозиционных депутатов, которым принадлежит большинство в законодательном органе, парламент подвергся нападению со стороны проправительственных военизированных группировок, более известных как "колективос".

"Я никогда не буду соучастником насилия, я осуждаю его и приказал провести расследование, чтобы свершилось правосудие", - сказал Мадуро, подчеркнув, что "не приемлет насилие, кто бы за ним не стоял".

Как сообщил ранее председатель законодательного органа Хулио Борхес, в результате произошедшего ранения получили пять депутатов. Также пострадали семь сотрудников парламента. По словам законодателей, при нападении вооруженные сторонники исполнительной власти использовали газовые гранаты и пиротехнику.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими оппонентами. Ситуацию усугубило решение президента созвать Конституционную ассамблею, не проводя при этом референдум, чтобы изменить основной закон страны.

За это время погибли, по официальным данным, не менее 90 человек, пострадали около 1,5 тысяч, несколько тысяч оказались под стражей.

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