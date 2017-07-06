Опрос: большинство американцев поддерживает иммиграционный запрет

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ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Большинство американцев поддерживает запрет на допуск в страну приезжих из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. В ходе опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты Politico исследовательской фирмой Morning Consult, голоса разделились в соотношении 60% к 28% в пользу соответствующего решения администрации Дональда Трампа. Оно распространяется на граждан Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.
Комментируя полученные результаты, газета указывает, что "на деле эта политика может быть даже более популярной в отрыве от личности президента", то есть, если выяснять отношение к ней, не увязывая ее с самим Трампом. Его личный рейтинг сейчас колеблется в районе 40-процентной отметки.
Опрос проводился 29-30 июня, в нем приняли участие порядка 2 тысяч человек по всей стране.