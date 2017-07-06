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СМИ: оборонные предприятия КНДР обладают неограниченными возможностями

Международная панорама
6 июля, 7:13 UTC+3 ПХЕНЬЯН ПХЕНЬЯН 6, июля. /ТАСС

При этом информагентство ЦТАК подчеркивает, что оборонная промышленность КНДР "опирается только на собственные силы"

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ПХЕНЬЯН, 6 июля. /ТАСС/. Проведенное в КНДР испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14" свидетельствует о неограниченных возможностях оборонной промышленности страны. Об этом говорится в комментарии информационного агентства ЦТАК, опубликованном в четверг в газете "Нодон синмун" в связи с осуществленным 4 июля запуском МБР, которое в Пхеньяне назвали успешным.

При этом ЦТАК подчеркивает, что оборонная промышленность КНДР "опирается только на собственные силы". Информагентство предупредило, что КНДР "не будет обсуждать проблему ядерных вооружений и баллистических ракет за столом переговоров до тех пор, пока не будет положен конец американской враждебной политике в отношении Пхеньяна". А все попытки администрации США "запугать КНДР, располагающей в настоящее время МБР, атомной и водородной бомбами, обречены на провал".

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"Континентальная часть США находится в пределах досягаемости ударных средств КНДР, стратегическая позиция которой вышла на новый уровень", - подчеркивает агентство. "Поэтому всем тем, кто желает иметь дело с народной республикой, мы рекомендуем осознать это обстоятельство", - резюмирует ЦТАК.

По данным информагентства, проведенное в КНДР во вторник испытание МБР "не оказало негативного влияния на безопасность соседних стран". Время полета ракеты составило 39 минут, дальность - 933 км, максимальная высота - 2802 км. Как отмечалось в сообщении ЦТАК, "она точно поразила цель в водах Японского моря, которое на картах КНДР обозначено как "Восточное". Приказ о запуске ракеты Ким Чен Ын подписал 3 июля.

США в среду продолжили воинственную риторику, адресованную КНДР, выбрав для этого площадку Совета Безопасности ООН. Состоявшаяся в открытом режиме дискуссия подтвердила, что между ключевыми членами СБ имеются расхождения в том, как реагировать на ракетно-ядерную программу Пхеньяна. В то время как Вашингтон и его союзники выступили за наращивание давления на КНДР, Россия и Китай изложили Совбезу собственную инициативу, которая нацелена на деэскалацию напряженности на Корейском полуострове.

С запросом о проведении экстренного заседания Совета Безопасности обратились США. Пхеньян не признает любые заявления и резолюции ООН с осуждением ракетно-ядерной программы республики, ссылаясь на право суверенного государства укреплять обороноспособность на фоне провокационной политики Вашингтона.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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