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Reuters: РФ не согласилась с предложенным США вариантом заявления Совбеза ООН по КНДР

Международная панорама
6 июля, 20:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Москва не согласна с тем, как Совбез классифицировал запущенную Пхеньяном ракету

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия выступила против предложенного США проекта заявления для печати Совета Безопасности ООН с осуждением ракетного испытания КНДР. 

Об этом сообщило в четверг агентство Reuters, которое ссылается на текст послания российского представительства при ООН, которое было получено по электронной почте миссиями других стран, представленных в Совбезе.

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"Причина заключается в том, что на основании оценки нашего [Министерства обороны] мы не можем подтвердить, что эта ракета может быть классифицирована как межконтинентальная баллистическая ракета", - цитирует Reuters письмо российского представительства при ООН. "В связи с этим мы не можем согласиться с этой классификацией от имени всего Совета, поскольку по этому вопросу не существует консенсуса", - отмечается в послании.

Комментарием российской стороны по поводу сообщения агентства Reuters ТАСС не располагает.

Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14".

США полагают, что КНДР действительно осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты, а не ракеты средней дальности, как считалось ранее. Это подтверждается в письменном заявлении, которое было распространено во вторник от имени госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Однако, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км. Как уточнили в ведомстве, такие показатели соответствуют характеристикам ракеты средней дальности.

Совет Безопасности ООН начал согласование заявления для печати, осуждающего проведенное КНДР 4 июля испытание баллистической ракеты. Об этом сообщил в четверг журналистам постоянный представитель Великобритании при всемирной организации Мэттью Райкрофт. По словам дипломата, также началась работа над проектом резолюции, которая ужесточит санкции против КНДР за нарушение резолюций Совбеза, запрещающих стране разработку ядерного оружия и средств его доставки.

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