Источник: лидеры G20 примут отдельное заявление по проблеме терроризма

ГАМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Лидеры стран "двадцатки" намерены принять отдельное заявление по проблематике борьбы с терроризмом наряду с общим итоговым коммюнике. Об этом ТАСС сообщил представитель одной из делегаций стран Группы двадцати.

"Планируется принять отдельное заявление", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли тема борьбы с терроризмом фигурировать в итоговом коммюнике.

Проблемам противодействия терроризму будет посвящена отдельная встреча лидеров "двадцатки", которая состоится в пятницу перед началом основных мероприятий саммита G20.

Собеседник ТАСС также сообщил, что проект итогового коммюнике, который будет представлен на утверждение лидеров, "сбалансирован и включает совместные инициативы, без индивидуальных предложений".

Он добавил, что работа над итоговыми документами продолжается.