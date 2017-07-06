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Источник: лидеры G20 примут отдельное заявление по проблеме терроризма

Международная панорама
6 июля, 22:00 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 6, июля. /ТАСС

Собеседник ТАСС также сообщил, что проект итогового коммюнике, который будет представлен на утверждение лидеров, сбалансирован и включает совместные инициативы

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ГАМБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Лидеры стран "двадцатки" намерены принять отдельное заявление по проблематике борьбы с терроризмом наряду с общим итоговым коммюнике. Об этом ТАСС сообщил представитель одной из делегаций стран Группы двадцати.

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"Планируется принять отдельное заявление", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли тема борьбы с терроризмом фигурировать в итоговом коммюнике.

Проблемам противодействия терроризму будет посвящена отдельная встреча лидеров "двадцатки", которая состоится в пятницу перед началом основных мероприятий саммита G20.

Собеседник ТАСС также сообщил, что проект итогового коммюнике, который будет представлен на утверждение лидеров, "сбалансирован и включает совместные инициативы, без индивидуальных предложений".

Он добавил, что работа над итоговыми документами продолжается.

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