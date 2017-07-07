Меркель считает возможным зафиксировать разногласия между странами G20

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Страны "Большой двадцатки" могут зафиксировать разногласия по спорным вопросам. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, открывая в пятницу первое рабочее заседание G20 в Гамбурге.
"Решения могут быть найдены, только если мы готовы к компромиссу, если идем навстречу друг другу, - сказала она. - Но мы не должны слишком прогибаться, потому что мы, конечно, можем точно зафиксировать различия".
Меркель также рассчитывает, что все участники саммита настроены добиться положительного результата от встречи в Гамбурге. "Я думаю, мы должны сотрудничать, уверена, что все здесь присутствующие хотят добиться хорошего результата", - сказала она, отметив, что вопросы мировой повестки дня можно решить только путем компромисса.
Ранее сообщалось, что страны "двадцатки" не пришли к единой точке зрения по климату и намерены в итоговом коммюнике отразить "особое мнение" США.