Меркель считает возможным зафиксировать разногласия между странами G20

ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Страны "Большой двадцатки" могут зафиксировать разногласия по спорным вопросам. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, открывая в пятницу первое рабочее заседание G20 в Гамбурге.

"Решения могут быть найдены, только если мы готовы к компромиссу, если идем навстречу друг другу, - сказала она. - Но мы не должны слишком прогибаться, потому что мы, конечно, можем точно зафиксировать различия".

Меркель также рассчитывает, что все участники саммита настроены добиться положительного результата от встречи в Гамбурге. "Я думаю, мы должны сотрудничать, уверена, что все здесь присутствующие хотят добиться хорошего результата", - сказала она, отметив, что вопросы мировой повестки дня можно решить только путем компромисса.

Ранее сообщалось, что страны "двадцатки" не пришли к единой точке зрения по климату и намерены в итоговом коммюнике отразить "особое мнение" США.