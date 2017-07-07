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Вашингтон, Сеул и Токио выступили за принятие СБ ООН новых санкций в отношении КНДР

Международная панорама
7 июля, 17:30 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, июля. /ТАСС

Лидеры трех стран пришли к такому решению по итогам переговоров на полях саммита G20

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ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступили за скорейшее принятие Советом Безопасности ООН резолюции, подразумевающей введений новых санкций в отношении КНДР.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран по итогам переговоров на полях саммита G20 в Гамбурге, которое распространил в пятницу Белый дом.

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"Президент Трамп, президент Мун и премьер Абэ сошлись во мнении о необходимости скорейшего принятия новой резолюции СБ ООН, включающей введение новых санкций [в отношении Пхеньяна], чтобы продемонстрировать КНДР, что ее дестабилизирующая, провокационная и эскалационная деятельность повлечет за собой серьезные последствия", - говорится в документе.

"Они также призвали международное сообщество к полному и безоговорочному выполнению резолюций СБ ООН и принятию мер по ограничению экономических отношений с КНДР. Три лидера призвали граничащие с КНДР государства продолжить убеждать правительство этой страны прекратить следовать опасному и провокационному пути, а также немедленно принять меры по денуклеаризации и остановить свою ракетную программу", - указывается в заявлении.

Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В среду Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации на Корейском полуострове, на котором постпред США Никки Хейли угрожала Пхеньяну применением военной силы, а также объявила о подготовке резолюции, ужесточающей санкции против страны.

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Саммит G20 в Гамбурге Ракетные запуски в КНДР
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