США, Япония и Южная Корея считают важной роль РФ в урегулировании ситуации вокруг КНДР

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Вашингтон, Токио и Сеул сошлись во мнении, что Россия играет важную роль в вопросе урегулирования ситуации вокруг КНДР. Соответствующая позиция, как сообщило в пятницу японское агентство Kyodo, была обозначена в ходе состоявшейся встречи в Гамбурге президента США Дональда Трампа, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.
Отмечается, что в ходе встречи, прошедшей в преддверии саммита G20, лидеры трех стран также подчеркнули, что ожидают и от Китая более активных действий по урегулированию кризиса на Корейском полуострове. Сообщается, что в ходе 75-минутных переговоров президент Трамп дал понять, что США в настоящее время рассматривают возможность введения санкций в отношении компаний КНР и частных китайских лиц, ведущих торговлю с КНДР.
Ситуация на Корейском полуострове продолжает оставаться крайне напряженной на фоне активного развития северокорейской ракетной программы. Во вторник КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи.