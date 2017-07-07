Депутат Бундестага: серьезных изменений во внешней политике ФРГ после выборов не будет

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ГАМБУРГ, 7 июля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Существенных изменений во внешней политике ФРГ после запланированных на конец сентября выборов ждать не стоит. Такую точку зрения в интервью ТАСС высказал официальный представитель фракции Социал-демократической партии Германии по вопросам внешней политики в Бундестаге Нильс Аннен.
По его словам, внутриполитическая ситуация в ФРГ стабильна, и угрозы того, что к власти могут прийти антидемократические силы, нет. "Это делает Германию надежным партнером, - сказал немецкий политик. - Неважно, останется ли канцлером Ангела Меркель, станет ли канцлером Мартин Шульц, но во внешнеполитическом курсе Германии ничего основательно не поменяется. Наши партнеры и наши друзья ценят такую стабильность и такую надежность".
Как отметил собеседник, обычно в преддверии выборов немецкий электорат интересует в первую очередь внутриполитическая повестка, однако в этом году впервые на настроения граждан повлияет и внешнеполитическая ситуация. "Население Германии тщательно отслеживает, что происходит в других странах Европы и за ее пределами, - сказал он. - В этой связи такие темы, как Brexit, Трамп и беженцы в любом случае играют роль".
При этом Аннен выразил сомнения относительно того, что возможные хакерские атаки из-за рубежа смогут каким-то образом повлиять на настроения людей. "Германские демократические структуры довольно прочны. Наши учреждения сейчас лучше подготовлены к возможным хакерским атакам, чем было еще несколько лет назад. Но стопроцентной гарантии защиты быть не может" - добавил он.