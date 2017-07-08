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Трамп назвал замечательным первый день саммита G20

Международная панорама
8 июля, 4:12 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

По словам президента США, он с нетерпением ждет второго дня саммита

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/CLEMENS BILAN

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал в пятницу замечательным первый день саммита G20, который проходит в Гамбурге. Такую оценку глава государства дал на своей странице в Twitter.

"Замечательный первый день с мировыми лидерами на саммите G20 здесь в Гамбурге (Германия). С нетерпением жду второго дня! - написал американский лидер. - Спасибо за изумительный первый день саммита".

К своему сообщению он добавил видеопрезентацию из фотографий своих встреч на саммите. В видеоролик включены и фото главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча Трампа и Путина состоялась на полях саммита G20. Она продлилась 2 часа 15 минут, хотя первоначально была рассчитана приблизительно на полчаса. Лидеры обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений, а также затронули темы конфликтов в Сирии и на Украине, ситуацию вокруг КНДР и кибербезопасность.

Глава Белого дома в пятницу также встретился с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето, участвовал в официальных мероприятиях G20.

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге Встреча Путина и Трампа
Персоны
Трамп, Дональд Пенья Ньето, Энрике Путин, Владимир Владимирович
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