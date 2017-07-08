Трамп назвал замечательным первый день саммита G20

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал в пятницу замечательным первый день саммита G20, который проходит в Гамбурге. Такую оценку глава государства дал на своей странице в Twitter.
"Замечательный первый день с мировыми лидерами на саммите G20 здесь в Гамбурге (Германия). С нетерпением жду второго дня! - написал американский лидер. - Спасибо за изумительный первый день саммита".
Great first day with world leaders at the #G20Summit here in Hamburg, Germany. Looking forward to day two! #USA pic.twitter.com/bLKgZKQemw— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 July 2017
К своему сообщению он добавил видеопрезентацию из фотографий своих встреч на саммите. В видеоролик включены и фото главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным.
Встреча Трампа и Путина состоялась на полях саммита G20. Она продлилась 2 часа 15 минут, хотя первоначально была рассчитана приблизительно на полчаса. Лидеры обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений, а также затронули темы конфликтов в Сирии и на Украине, ситуацию вокруг КНДР и кибербезопасность.
Глава Белого дома в пятницу также встретился с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето, участвовал в официальных мероприятиях G20.