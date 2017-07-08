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Мэй призвала Трампа присоединиться к Парижскому соглашению по климату

Международная панорама
8 июля, 18:48 дата обновления: 8 июля, 19:32 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

Британский премьер заявила, что "приверженность Великобритании Парижскому соглашению для борьбы с изменением климата остается твердой, как никогда"

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о том, что призвала президента США Дональда Трампа заново присоединиться к Парижскому соглашению по климату.

"Как и другие лидеры здесь, я встревожена решением США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату, и я призвала президента Трампа заново присоединиться к нему", - сказала она в субботу по завершении двухдневной встречи в Гамбурге.

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"Приверженность Великобритании Парижскому соглашению для борьбы с изменением климата остается твердой, как никогда. Это не только сохранит окружающую среду для будущих поколений, но и сделает так, что электроэнергия будет доступной, а ее поставки - надежными и гарантированными, чтобы защитить интересы бизнеса и обычных потребителей", - сказала Мэй.

Она также заявила, что США, Япония, Китай и Индия проявили интерес к заключению с Великобританией новых торговых соглашений после ее выхода из Евросоюза.

По ее словам, лидеры этих стран, с которыми она провела переговоры, "продемонстрировали большой интерес к работе над заключением торговых соглашений с Великобританией в будущем".

При этом Мэй подчеркнула, что Лондон "работает над тем, чтобы достичь хорошего, всеобъемлющего соглашения с ЕС". "Я уверена, что мы добьемся оптимальной сделки с Евросоюзом", - добавила она.

Разногласия между США и другими странами G20 по вопросу климата нашли отражение в коммюнике, принятом по итогам саммита в Гамбурге. Так, лидеры всех стран "двадцатки", за исключением США, отметили, что принимают к сведению решение Вашингтона выйти из Парижского соглашения, однако сами констатировали, что оно пересмотру не подлежит.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже, 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. В настоящий момент договор ратифицировали 26 стран. 1 июня американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Трамп считает, что оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а следование его положениям могло бы обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

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Выход США из Парижского соглашения по климату
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