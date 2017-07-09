Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.07:
$ 60.38
€ 68.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макрон: Франция продолжит оказывать военную поддержку Ираку и после взятия Мосула

Международная панорама
9 июля, 22:24 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 9, июля. /ТАСС

Президент Франции отметил, что после взятия Мосула "кампания международной коалиции не заканчивается, и борьба против ИГ должна быть решительно продолжена"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

© EPA/IAN LANGSDON

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Французские военные специалисты продолжат оказывать поддержку в Ираке местной национальной армии в борьбе с террористами из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и после того, как главный оплот исламистов в городе Мосул был взят иракцами. Об этом заявил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон.

Читайте также новости по теме:
Штурм Мосула
© Anthony Behar-Pool/Getty Images

Минобороны Ирака заявило об освобождении Мосула от ИГ

Премьер-министр Ирака: разрушениями в Мосуле ИГ показало, что признает свое поражение

СМИ: при обстреле школы в Мосуле погиб 81 человек

"Возвращение Мосула - это важный этап в кампании, которая ведется с лета 2014 с целью остановить и затем разгромить ИГ. Сегодня Франция в первую очередь вспоминает о тех, кто в Ираке пожертвовал своей жизнью, чтобы защитить свободу перед лицом ужаса терроризма: участников иракских сил безопасности, бойцов "пешмерга", добровольцев. Мысли также обращены к гражданскому населению, которое сумело вытерпеть иго ИГ и жестокость боев", - говорится в заявлении Макрона, распространенном пресс-службой Елисейского дворца.

Макрон обратился со словами особой благодарности французским участникам международной коалиции против ИГ - "авиаторам, артиллеристам, инструкторам, военным морякам, которые своей поддержкой иракским силам безопасности и силам "пешмерга" позволили обеспечить успешное проведение операций в Мосуле начиная с осени".

Он подчеркнул, что после взятия Мосула "кампания международной коалиции не заканчивается, и борьба против ИГ должна быть решительно продолжена".

"Продолжается освобождение всей территории Ирака, равно как и уничтожение оплотов ИГ в Сирии, в особенности, в Ракке и в долине Евфрата. Франция сохранит свое военное участие - борьбе против террористов продолжится с еще большей решительностью повсюду, где они дают о себе знать, включая французскую территорию", - указал глава республики.

Французский президент также подчеркнул, что после освобождения от боевиков ИГ перед Ираком встают новые трудности - "как в военном плане, так и в плане политики, гуманитарной сферы, экономики". "Президент республики желает, чтобы победа в Мосуле открыла новую страницу в истории этого государства и позволила ему вновь обрести мир, стабильность и единство. Франция будет поддерживать его [Ирак]", - заключил Эмманюэль Макрон.

Смотрите также

Макрон поздравил всех участников битвы за Мосул с освобождением города от ИГ

ВС Ирака полностью восстановили контроль над Старым городом Мосула

ООН: за время операции по освобождению Мосула пострадали 15 тысяч человек

Кампания по выдворению "Исламского государства" из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления ИГ в исторической части Мосула. В операции задействован армейский спецназ, Федеральная полиция, силы быстрого реагирования и Вооруженные силы Ирака.

Поддержку с воздуха оказывает авиация международной контртеррористической коалиции во главе с США и правительственные ВВС республики. В рамках этой же коалиции Франция направила в район боевых действий своих артиллеристов, которые поддерживали иракских военных при наступлении на Мосул. Кроме того, по целям в районе города удары наносили самолеты ВВС Франции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Макрон, Эмманюэль
Темы
Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
Страны
Ирак Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: рукопожатие Путина и Трампа, футбольный триумф Германии и усатые трактора в Минске
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин попросит Генпрокуратуру разобраться с "хамством" руководства завода в Нижнем Тагиле
2
СК подтвердил проведение проверки по факту смерти Антона Носика
3
Порядка 70 волонтеров штаба Навального задержаны в Москве
4
Порошенко заявил о сотрудничестве с США по предотвращению "Северного потока-2"
5
Российский боец Штырков выиграл у олимпийского чемпиона японца Исии
6
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с грозой в Москве
7
Путин перед беседами с губернаторами просматривает поступившие на "Прямую линию" обращения
Темы дня
Реклама