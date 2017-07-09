Макрон: Франция продолжит оказывать военную поддержку Ираку и после взятия Мосула

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Французские военные специалисты продолжат оказывать поддержку в Ираке местной национальной армии в борьбе с террористами из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и после того, как главный оплот исламистов в городе Мосул был взят иракцами. Об этом заявил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Возвращение Мосула - это важный этап в кампании, которая ведется с лета 2014 с целью остановить и затем разгромить ИГ. Сегодня Франция в первую очередь вспоминает о тех, кто в Ираке пожертвовал своей жизнью, чтобы защитить свободу перед лицом ужаса терроризма: участников иракских сил безопасности, бойцов "пешмерга", добровольцев. Мысли также обращены к гражданскому населению, которое сумело вытерпеть иго ИГ и жестокость боев", - говорится в заявлении Макрона, распространенном пресс-службой Елисейского дворца.

Макрон обратился со словами особой благодарности французским участникам международной коалиции против ИГ - "авиаторам, артиллеристам, инструкторам, военным морякам, которые своей поддержкой иракским силам безопасности и силам "пешмерга" позволили обеспечить успешное проведение операций в Мосуле начиная с осени".

Он подчеркнул, что после взятия Мосула "кампания международной коалиции не заканчивается, и борьба против ИГ должна быть решительно продолжена".

"Продолжается освобождение всей территории Ирака, равно как и уничтожение оплотов ИГ в Сирии, в особенности, в Ракке и в долине Евфрата. Франция сохранит свое военное участие - борьбе против террористов продолжится с еще большей решительностью повсюду, где они дают о себе знать, включая французскую территорию", - указал глава республики.

Французский президент также подчеркнул, что после освобождения от боевиков ИГ перед Ираком встают новые трудности - "как в военном плане, так и в плане политики, гуманитарной сферы, экономики". "Президент республики желает, чтобы победа в Мосуле открыла новую страницу в истории этого государства и позволила ему вновь обрести мир, стабильность и единство. Франция будет поддерживать его [Ирак]", - заключил Эмманюэль Макрон.

Кампания по выдворению "Исламского государства" из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре прошлого года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления ИГ в исторической части Мосула. В операции задействован армейский спецназ, Федеральная полиция, силы быстрого реагирования и Вооруженные силы Ирака.

Поддержку с воздуха оказывает авиация международной контртеррористической коалиции во главе с США и правительственные ВВС республики. В рамках этой же коалиции Франция направила в район боевых действий своих артиллеристов, которые поддерживали иракских военных при наступлении на Мосул. Кроме того, по целям в районе города удары наносили самолеты ВВС Франции.