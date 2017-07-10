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Эксперт: Украина сейчас гораздо дальше от НАТО, чем была в 2008 году

Международная панорама
10 июля, 16:02 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, июля. /ТАСС

Эксперт-международник Олег Волошин отметил, что украинцы не должны рассчитывать на вступление в блок в ближайшее время

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КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Украина сейчас гораздо дальше от НАТО, чем была в 2008 году, когда при президенте Викторе Ющенко просила предоставить ей план действий по вступлению в НАТО. Такого мнения придерживается украинский эксперт-международник Олег Волошин, комментируя заявление нынешнего президента Петра Порошенко о начале дискуссии по данному вопросу.

"Дистанция между Украиной и НАТО стала больше, она [Украина] сегодня очень далека от альянса, значительно дальше, чем была в 2008 году", - сказал он в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС.

Волошин также назвал заявление Порошенко о начале дискуссии по плану членства в НАТО лишь формальной декларацией.

"За этой фразой, которую он произнес в присутствии генсека альянса, ничего конкретного нет, это дискуссия ни о чем", - уточнил он.

По мнению эксперта, заявление по "плану членства" - это "ритуальная фраза", а украинцы сами не должны себя обманывать, рассчитывая на вступление в блок в ближайшее время.

"Быть в альянсе или нет - это чисто политический вопрос, его в первую очередь примут 29 членов этого союза", - добавил Волошин. При этом, сказал он, в альянс "могут принять абсолютно не готового нового члена, но Украине могут отказать по очевидной причине - нестабильности на востоке".

Порошенко в понедельник сообщил, что предложил Столтенбергу приступить к дискуссии относительно предоставления Украине плана действий по подготовке к членству в альянсе. По словам украинского президента, на это предложение он получил положительный ответ.

В 2008 году на саммите НАТО Украине было отказано в предоставление плана по вступлению в альянс.

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