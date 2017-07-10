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AP: музыкальный продюсер организовал встречу сына Трампа с юристом из РФ

Международная панорама
10 июля, 20:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, июля. /ТАСС

Юрист Наталья Весельницкая утверждала, что располагала сведениями о предоставлении незаконной финансовой помощи Национальному комитету Демократической партии США, сообщил продюсер Роб Годстоун

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Музыкальный продюсер Роб Годстоун сообщил, что в 2016 году организовал в Нью-Йорке встречу Дональда Трампа - младшего, сына действующего президента США, с юристом из РФ в интересах своего клиента Эмина Агаларова. Об этом сообщило в понедельник американское агентство Associated Press (AP), в распоряжение которого поступило заявление Годстоуна.

Как сообщил продюсер, юрист Наталья Весельницкая утверждала, что располагала сведениями о предоставлении незаконной финансовой помощи Национальному комитету Демократической партии США. При этом она якобы свела разговор с Трампом-младшим к обсуждению программы усыновления российских детей.

В воскресенье газета The New York Times сообщила, что Трамп-младший в июне 2016 года провел встречу с Весельницкой, якобы связанной с российскими властями. По утверждению издания, Трамп-младший согласился на встречу, так как ему обещали предоставить на ней информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон. Последняя являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Дональда Трампа.

Трамп и руководители его администрации не раз отвергали инсинуации по поводу каких бы то ни было предосудительных контактов с Россией. По их убеждению, все усилия на данном направлении политизированы и направлены на делегитимизацию законной исполнительной власти США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали домыслы о том, будто Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.

Кремлю, как заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, юрист Наталья Весельницкая не знакома.

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