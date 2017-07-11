Конгрессмены США не смогли начать обсуждение законопроекта санкций против РФ

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США не смогла начать запланированное обсуждение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, который был принят ранее Сенатом, в связи с процедурными проблемами, причиной которой стали демократы. Как сообщило во вторник агентство Bloomberg, инициатива "зашла в тупик".

Старший демократ в сенатском комитете по иностранным делам Бен Кардин в прошлую пятницу заявил, что Палата представителей уже в начале этой недели сможет рассмотреть законопроект, позволяющий Конгрессу заблокировать инициативу президента США Дональда Трампа по потенциальному изменению санкционной политики в отношении России.

Однако демократы из Палаты представителей считают, что лидеры республиканцев в нижней палате Конгресса несерьезно относятся к этим усилиям, и теперь обеспокоены тем, что недавнее изменение Сенатом законопроекта фактически лишит их как меньшинства возможности в будущем препятствовать действиям администрации Трампа по потенциальному смягчению антироссийских санкций. В оригинальном документе данный пункт сохранялся за демократами. Но после переработки Сенатом законопроекта из-за обнаруженных в нем нарушений конституционных норм, такая возможность исчезла. Дело в том, что теперь со стороны нижней палаты только спикер республиканец Пол Райан может инициировать соответствующее голосование, в то время как в предыдущей версии проекта это мог сделать любой конгрессмен.

Демократическая партия считает, что таким образом республиканцы хотят поддержать возможные намерения Трампа по смягчению антироссийских санкций.

Прежде чем нижняя палата сможет проголосовать за изменения в инициативе, конгрессмены должны дать согласие на отправку первоначальной версии законопроекта обратно в Сенат, чтобы объединить ее с изменениями, внесенными после переработки. Данная процедура носит чисто технический характер. Демократы отказываются поддерживать законопроект в его нынешнем виде, и таким образом республиканцам предоставляется возможность обвинить демократов в том, что они блокируют законопроект.

На прошлой неделе представители минфина и Госдепартамента США встречались с демократами из Палаты представителей и высказались против законодательной инициативы.

Что в пакете

В исходном варианте новый пакет жестких санкций в отношении России под предлогом ее вмешательства в политические процессы в США был одобрен Сенатом в июне. Он, в частности, включал требование об обязательном введении ограничительных мер против определенного круга лиц в течение заранее установленного срока после вступления закона в силу, а также пункт, обязующий президента страны заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или упразднение санкций.

Однако задним числом выяснилось, что сенатское решение было принято с отступлением от конституционных норм. Те требуют, чтобы инициативы, способные отразиться на доходных статьях бюджета США, выдвигались нижней палатой. Теперь технические погрешности законопроекта устранены.

Кто на самом деле против

Официально и публично республиканское руководство Палаты представителей поддерживает идею ужесточения антироссийских санкций. Однако, в соответствии с полученными ТАСС сведениями, на практике оно ранее предлагало вынести законопроект на голосование лишь при условии изъятия из него ряда ключевых положений. Демократическая оппозиция и близкие к ней либеральные СМИ обвиняют фракцию партии власти в сознательном затягивании работы над данной инициативой в угоду Трампу.

В понедельник директор по законодательным вопросам Белого дома Марк Шорт заявил, что вашингтонская администрация полностью поддерживает санкции в отношении Ирана и России, включенные в законопроект. Однако, по его словам, Белый дом считает, что в нынешнем виде документ не поддержат ни демократы, ни республиканцы.

Многие источники подтверждают, что деловые круги США в целом настроены против санкций и ведут против них настойчивую лоббистскую работу в администрации и Конгрессе.

Кроме того, если Конгресс США не введет новые рестрикции против России до августовского отпускного перерыва в работе, то дальнейшая их судьба, по мнению специалистов, будет зависеть и от настроений избирателей на местах. Наблюдатели предупреждают, что если законодатели в своих округах не увидят особого интереса к данной теме, то даже в рядах оппозиции может ослабеть ее собственный антироссийский энтузиазм.