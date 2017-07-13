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Юнкер призвал Украину интенсивнее бороться с коррупцией в стране

Международная панорама
13 июля, 12:35 UTC+3 КИЕВ 13, июля. /ТАСС

В свою очередь председатель ЕС Дональд Туск назвал внутренние противоречия самой большой угрозой для единства Украины

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КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Украину усилить борьбу с коррупцией.

"Украина достигла огромного прогресса за последние годы, но все-таки остается еще много работы. Мы думаем всегда, что борьба против коррупции - это главное, с чем надо работать", - сказал он в четверг на открытии пленарного заседания саммита Украина - ЕС в Киеве.

Обращаясь к президенту Петру Порошенко и украинским политикам, Юнкер подчеркнул, что "с коррупцией необходимо бороться интенсивнее".

В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск призвал украинских политиков избегать внутренних противоречий. Именно их наличие он считает самой большой угрозой для Украины.

"Самой большой угрозой для единства государства являются внутренние противоречия, - подчеркнул европейский чиновник. Туск рекомендовал украинским политикам сохранять единство и избегать внутренних конфликтов, чтобы не потерпеть поражения "от самих себя".

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Персоны
Туск, Дональд Юнкер, Жан-Клод
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