Посол: Ирак не располагает стопроцентными сведениями о гибели аль-Багдади

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ирак не располагает стопроцентными сведениями о гибели лидера террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил в четверг посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади на пресс-конференции, приуроченной к освобождению Мосула от террористов ИГ.

"Первой об уничтожении аль-Багдади заявила российская сторона, недавно это подтвердила сирийская сторона, - отметил дипломат. - Но подтвердить эти сообщения - о том, что он был уничтожен - на 100%, мы не можем".

Хади также подчеркнул, что победа в Мосуле не означает победу над терроризмом. "Победа окончательная над ИГ будет тогда, когда будут искоренены источники его идеологии, - указал он. - Потому что оно может вернуться в новом образе, и поэтому Ирак работает с международным сообществом, чтобы разработать определенные программы, чтобы избавить общество от этой идеологии".

По словам посла, в настоящий момент Ирак совместно с международным сообществом разрабатывает просветительскую и образовательную программу, в которой "будут раскрыты для общества выступления ИГ и какую опасность они представляют". "Еще одна программа - по защите детей", - отметил Хади.

Расследование военных преступлений

Отвечая на вопрос о расследовании военных преступлений на территории города, дипломат сказал, что "иракская судебная система уже работает над этим, они собирают информацию у жителей освобожденного Мосула о том, кто участвовал в боевых действиях и использовал людей как живые щиты". "Над расследованием совместно работают служба разведки и служба безопасности, скоро они объединят информацию", - констатировал он.

Хади подчеркнул, что все задержанные в ходе операции "будут преданы суду, и это наименьшее, что можно сделать для тех, кто пострадал".

Кампания по выдворению ИГ из Мосула, более трех лет удерживаемого боевиками, началась в октябре 2016 года. В июне иракское командование объявило о начале наступления на последние укрепления группировки в исторической части Мосула.