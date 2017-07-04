У МИД РФ нет дополнительных подтверждений уничтожения аль-Багдади

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РИМ, 4 июля. /ТАСС/. МИД РФ не обладает дополнительными подтверждениями уничтожения лидера террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос российских журналистов, сказал во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.
"[Дополнительных подтверждений] нет. Но на уничтожении аль-Багдади, хотя это и важный аспект, борьба с терроризмом не останавливается. Вне зависимости от того, уничтожен этот лидер или нет, задача остается прежней. Это искоренение террористической угрозы, исходящей из Сирии", - сказал Гатилов.
Он подчеркнул, что РФ хотела бы дальнейшего укрепления международного сотрудничества в деле борьбы с терроризмом и консолидации усилий в этом направлении.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило о возможной гибели аль-Багдади в результате удара российской авиации по южному предместью Ракки. Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор.