Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макрон пообещал обеспечить финансирование армии на уровне в 2% от ВВП

Международная панорама
13 июля, 23:24 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 13, июля. /ТАСС

Президент Франции сообщил, что в 2018 году военный бюджет страны будет увеличен до €34,2 млрд и выйдет на уровень 2% от ВВП к 2025 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что возглавляемому им правительству удастся обеспечить финансирование бюджета вооруженных сил страны на уровне в 2% от ВВП к 2025 году. Об этом он заявил в четверг, выступая в министерстве вооруженных сил Франции с традиционным обращением к армии накануне национального праздника страны.

Смотрите также
Штаб-квартира НАТО, Брюссель

Финансовые показатели НАТО. Досье

"Вооруженные силы Франции играют ключевую роль, поэтому совершенно необходимо, чтобы они располагали всеми необходимыми силами и средствами. Это станет главной целью нового Закона о военной программе, который рассчитан на 2019-2025 годы. Этот закон ознаменует собой прекращение снижения финансирования и начало его увеличения. Уже в 2018 году военный бюджет Франции будет увеличен до уровня в €34,2 млрд, а к 2025 году выйдет на уровень 2% от ВВП", - сказал Макрон.

Он сообщил, что "при этом на финансирование внешних военных операций будет выделено в 2018 году €600 млн. "Я также поручил министру вооруженных сил Флоранс Парли провести до 1 октября нынешнего года пересмотр всей системы стратегической обороны и безопасности страны. В частности, будет проведена оценка тех опасностей, которые грозят Европе и другим регионам", - добавил Макрон.

Президент Франции назвал при этом "основной опасностью" терроризм. Он отметил, что "терроризм является не единственной опасностью, так как появление в мире тенденции к проведению политики с позиции силы может привести к возникновению риска конфликтов, которые охватят всю планету". В то же время он указал и на усиление радикальных исламистских тенденций в Африке и Европе, "которые стали мощным фактором дестабилизации". Макрон в этой связи сообщил, что осенью нынешнего года с участием Франции будут начаты крупные совместные операции по борьбе с группировками радикальных исламистов в зоне Сахеля.

Коснувшись обеспечения вооруженными силами безопасности внутри страны, Макрон сообщил, что "к нынешней осени будет разработана новая доктрина вмешательства, которая позволит углубленно пересмотреть параметры операции во патрулированию "Сантинель" ("Часовой") с целью повышения ее эффективности". Также это даст возможность и для "переоценки существующих в этой сфере угроз".

Говоря о защите Франции от кибератак, Макрон сообщил, в частности, что "для повышения эффективности таких контрмер будет усилено сотрудничество с германскими партнерами Франции". В своем выступлении Макрон в очередной раз повторил свою позицию относительно важности создания единой оборонной системы Евросоюза. "Верная всем своим альянсам, Франция будет в то же время в первую очередь содействовать созданию общеевропейской обороны", - подчеркнул он.

Рекомендации НАТО

В апреле 2014 года генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал страны организации осуществлять финансирование национальных вооруженных сил на уровне не ниже 2% от ВВП. В дальнейшем этот курс был закреплен на ряде саммитов НАТО, в частности, на встрече Уэльсе в сентябре 2014 года.

В этом году помимо США только пять стран НАТО направят более 2% своего национального ВВП на оборону. Это Греция (2,32%), Эстония (2,14%), Великобритания (2,14%), Румыния (2,02%) и Польша (2,01%). Менее всего на армию тратят Испания (0,92%), Бельгия (0,91%) и Люксембург (0,44%).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
6
Число задержанных демонстрантов в Гамбурге достигло 290 человек
10
В Гамбурге устраняют последствия беспорядков
Танцевальное представление на исторической реконструкции в Ландсхуте
12
Ландсхутская свадьба: средневековый праздник в современной Германии
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбежавшие в Подмосковье зубры нашлись
2
Биологи нашли самый большой муравейник Подмосковья
3
"Яндекс": внедрение вредоносного кода на сайте госуслуг не было целенаправленной атакой
4
Суд взыскал 300 тыс. руб. с McDonald's по иску москвички
5
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом, когда "настанет нужный момент"
6
Российские ученые считают "мыльным пузырем" сенсацию с отколовшимся айсбергом
7
Внешний долг РФ вырос с начала года на 3%
Темы дня
Реклама