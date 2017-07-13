Макрон пообещал обеспечить финансирование армии на уровне в 2% от ВВП

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что возглавляемому им правительству удастся обеспечить финансирование бюджета вооруженных сил страны на уровне в 2% от ВВП к 2025 году. Об этом он заявил в четверг, выступая в министерстве вооруженных сил Франции с традиционным обращением к армии накануне национального праздника страны.

"Вооруженные силы Франции играют ключевую роль, поэтому совершенно необходимо, чтобы они располагали всеми необходимыми силами и средствами. Это станет главной целью нового Закона о военной программе, который рассчитан на 2019-2025 годы. Этот закон ознаменует собой прекращение снижения финансирования и начало его увеличения. Уже в 2018 году военный бюджет Франции будет увеличен до уровня в €34,2 млрд, а к 2025 году выйдет на уровень 2% от ВВП", - сказал Макрон.

Он сообщил, что "при этом на финансирование внешних военных операций будет выделено в 2018 году €600 млн. "Я также поручил министру вооруженных сил Флоранс Парли провести до 1 октября нынешнего года пересмотр всей системы стратегической обороны и безопасности страны. В частности, будет проведена оценка тех опасностей, которые грозят Европе и другим регионам", - добавил Макрон.

Президент Франции назвал при этом "основной опасностью" терроризм. Он отметил, что "терроризм является не единственной опасностью, так как появление в мире тенденции к проведению политики с позиции силы может привести к возникновению риска конфликтов, которые охватят всю планету". В то же время он указал и на усиление радикальных исламистских тенденций в Африке и Европе, "которые стали мощным фактором дестабилизации". Макрон в этой связи сообщил, что осенью нынешнего года с участием Франции будут начаты крупные совместные операции по борьбе с группировками радикальных исламистов в зоне Сахеля.

Коснувшись обеспечения вооруженными силами безопасности внутри страны, Макрон сообщил, что "к нынешней осени будет разработана новая доктрина вмешательства, которая позволит углубленно пересмотреть параметры операции во патрулированию "Сантинель" ("Часовой") с целью повышения ее эффективности". Также это даст возможность и для "переоценки существующих в этой сфере угроз".

Говоря о защите Франции от кибератак, Макрон сообщил, в частности, что "для повышения эффективности таких контрмер будет усилено сотрудничество с германскими партнерами Франции". В своем выступлении Макрон в очередной раз повторил свою позицию относительно важности создания единой оборонной системы Евросоюза. "Верная всем своим альянсам, Франция будет в то же время в первую очередь содействовать созданию общеевропейской обороны", - подчеркнул он.

Рекомендации НАТО

В апреле 2014 года генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал страны организации осуществлять финансирование национальных вооруженных сил на уровне не ниже 2% от ВВП. В дальнейшем этот курс был закреплен на ряде саммитов НАТО, в частности, на встрече Уэльсе в сентябре 2014 года.

В этом году помимо США только пять стран НАТО направят более 2% своего национального ВВП на оборону. Это Греция (2,32%), Эстония (2,14%), Великобритания (2,14%), Румыния (2,02%) и Польша (2,01%). Менее всего на армию тратят Испания (0,92%), Бельгия (0,91%) и Люксембург (0,44%).