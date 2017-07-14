Комитет Сената по разведке потребует новые документы от зятя и сына президента США

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Спецкомитет по разведке Сената Конгресса потребует дополнительные документы от старшего помощника президента США Джареда Кушнера и сына главы государства Дональда Трампа - младшего в свете обстоятельств их встречи с российским адвокатом летом прошлого года. Об этом сообщил в четверг в эфире телекомпании CNN старший демократ в данном комитете Марк Уорнер (от штата Вирджиния).

Сенатор пояснил, что, в частности, Кушнер в документах, предоставленных этому комитету ранее, не отразил факта трех своих встреч с гражданами России. "Я не считаю допустимым распространяться о содержании запрошенных нами материалов, но нам важно иметь на руках как можно более полную информацию, чтобы задавать верные вопросы", - отметил Уорнер. Он назвал "странным то, что Кушнер забыл про эти три встречи".

Уорнер, как и председатель спецкомитета по разведке Сената Ричард Бэрр (республиканец от штата Северная Каролина) не сказали, когда они планируют вызвать для дачи показаний Кушнера и Трампа - младшего. "Мы не вдаемся в конкретные сроки. У нас значительное количество свидетелей, которых мы вызываем по двое, трое или шестеро каждую неделю", - пояснил Бэрр. Его комитет, а также аналогичный комитет Палаты представителей Конгресса и ФБР ведут разбирательства по поводу приписываемых Москве попыток повлиять на президентские выборы в США 2016 года, а также связанных с этим вопросов.

Ранее на этой неделе Дональд Трамп - младший признал, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с юристом Натальей Весельницкой в присутствии Кушнера и руководителя предвыборной кампании Трампа-старшего Пола Манафорта. Сын президента не отрицает, что согласился на встречу, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера об экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон. Последняя являлась в то время кандидатом в президенты от Демократической партии и главным соперником республиканца Трампа. Политические оппоненты президента США утверждают, что встреча якобы является подтверждением наличия связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Весельницкая в опубликованном во вторник интервью американской телекомпании NBC опровергла версию о том, что работала на власти России. Юрист заявила, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что юрист Наталья Весельницкая Кремлю незнакома.