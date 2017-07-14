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МИД Японии: Токио активно работает над вопросом совместной с РФ деятельности на Курилах

Международная панорама
14 июля, 5:39 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 14, июля. /ТАСС

Глава ведомства Фумио Кисида рассчитывает, что работа "продолжится в том же духе"

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ТОКИО, 14 июля. /ТАСС/. Правительство Японии в пятницу открыло заседание Совета по вопросам совместной с Россией экономической деятельности на Южных Курилах, в рамках которого планируется обсудить итоги первого визита японской делегации чиновников и бизнесменов на эти острова. Как заявил перед началом консультаций глава МИД Японии Фумио Кисида, Токио сейчас активно работает над этим вопросом в связи с подготовкой к встрече на высшем уровне на третьем по счету Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

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"Поездка исследовательской группы на четыре северных острова внесла значимый вклад в обсуждение вопроса совместной японско-российской хозяйственной деятельности. Японская сторона продолжит активную работу по этому вопросу в рамках подготовки к встрече на высшем уровне, которая должна пройти в рамках ВЭФ во Владивостоке в сентябре этого года", - сказал он.

"Я благодарю всех за усердную работу по этому направлению и рассчитываю, что она продолжится в том же духе", - добавил Кисида. По его словам, в преддверии очередной встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина необходимо детально обсудить еще много вопросов, связанных с возможным осуществлением хозяйственной деятельности, включая вопросы правовых и законодательных норм.

В заседании также принимают участие министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко и специальный советник премьер-министра Эйити Хасэгава, который возглавлял японскую делегацию во время поездки на Южные Курилы.

Визит японской делегации в составе 69 человек на российские острова прошел с 27 июня по 1 июля. Группа, в которую вошли чиновники и представители деловых кругов, посетила Кунашир, Итуруп и Шикотан, где ознакомилась с состоянием инфраструктуры и изучила возможности для реализации совместных проектов. В общей сложности им удалось осмотреть 64 объекта, включая больницы, электростанции, спортивные центры и строящийся гостиничный комплекс.

Как ожидается, консультации по итогам этой поездки с российской стороной на уровне заместителей глав МИД пройдут в конце августа в Москве. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи Абэ с Путиным на саммите G20 Гамбурге.

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