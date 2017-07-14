МИД Японии: Токио активно работает над вопросом совместной с РФ деятельности на Курилах

Республиканцы отклонили девять поправок по России для оборонного бюджета СШАМеждународная панорама 14 июля, 4:41
"Известия": агростраховщики оценили возможные потери от неурожая в 2,6 млрд руб.Экономика и бизнес 14 июля, 4:29
"Известия": Роскачество выяснило, что почти 20% молочного шоколада не соответствует ГОСТуЭкономика и бизнес 14 июля, 4:13
Белый дом: США могут вернуть дипсобственность РФ, если увидят "честные намерения" по СирииМеждународная панорама 14 июля, 3:24
Совет Россия - НАТО: обмен информацией в преддверии ученийПолитика 14 июля, 2:24
Twitter не хочет блокировать аккаунт Трампа, несмотря на публикацию им оскорбленийМеждународная панорама 14 июля, 2:14
Самолеты ВКС РФ за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных воздушных судовАрмия и ОПК 14 июля, 2:11
Бывший футболист "Спартака" Макгиди продолжит карьеру в английском "Сандерленде"Спорт 14 июля, 1:43
Переговоры по Сирии в Женеве подходят к концу: де Мистура призвал не ждать прорываМеждународная панорама 14 июля, 0:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 14 июля. /ТАСС/. Правительство Японии в пятницу открыло заседание Совета по вопросам совместной с Россией экономической деятельности на Южных Курилах, в рамках которого планируется обсудить итоги первого визита японской делегации чиновников и бизнесменов на эти острова. Как заявил перед началом консультаций глава МИД Японии Фумио Кисида, Токио сейчас активно работает над этим вопросом в связи с подготовкой к встрече на высшем уровне на третьем по счету Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
"Поездка исследовательской группы на четыре северных острова внесла значимый вклад в обсуждение вопроса совместной японско-российской хозяйственной деятельности. Японская сторона продолжит активную работу по этому вопросу в рамках подготовки к встрече на высшем уровне, которая должна пройти в рамках ВЭФ во Владивостоке в сентябре этого года", - сказал он.
"Я благодарю всех за усердную работу по этому направлению и рассчитываю, что она продолжится в том же духе", - добавил Кисида. По его словам, в преддверии очередной встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина необходимо детально обсудить еще много вопросов, связанных с возможным осуществлением хозяйственной деятельности, включая вопросы правовых и законодательных норм.
В заседании также принимают участие министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко и специальный советник премьер-министра Эйити Хасэгава, который возглавлял японскую делегацию во время поездки на Южные Курилы.
Визит японской делегации в составе 69 человек на российские острова прошел с 27 июня по 1 июля. Группа, в которую вошли чиновники и представители деловых кругов, посетила Кунашир, Итуруп и Шикотан, где ознакомилась с состоянием инфраструктуры и изучила возможности для реализации совместных проектов. В общей сложности им удалось осмотреть 64 объекта, включая больницы, электростанции, спортивные центры и строящийся гостиничный комплекс.
Как ожидается, консультации по итогам этой поездки с российской стороной на уровне заместителей глав МИД пройдут в конце августа в Москве. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи Абэ с Путиным на саммите G20 Гамбурге.