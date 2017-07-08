Хиросигэ Сэко: японцы и россияне вместе рисуют будущее Южных Курил

Японская делегация чиновников и бизнесменов ровно неделю назад прибыла в порт Немуро в префектуре Хоккайдо на белоснежном теплоходе "Этопирика", завершив свою первую поездку на Южные Курилы. В Токио ей была дана высокая оценка, однако теперь перед японской стороной стоит гораздо более сложная задача - основываясь на полученной информации, с головой погрузиться в работу над конкретизацией проектов на этих территориях, да еще и таким образом, чтобы это не нанесло ущерба позициям двух стран, ведь такая договоренность была достигнута на высшем уровне.

Тем не менее, важность самого диалога на эту тему неоспорима, а стремление добиться прогресса преобладает над возникающими трудностями. Уверенность в это высказал в интервью ТАСС министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, отвечающий также за развитие экономических связей с Россией.

В направлении мирного договора

"С 27 июня по 1 июля японская делегация впервые провела исследование, связанное с совместной хозяйственной деятельностью на четырех островах. Это поездка прошла в соответствии с договоренностями на высшем уровне. Если рассматривать ее с точки зрения конкретизации совместной деятельности, то она была очень содержательной по своим целям, масштабам и содержанию", - отметил Сэко.

Прямое отношение к углублению доверия и понимания (между Японией и Россией. - Прим. ТАСС) имеет тот факт, что мы проводим дискуссии о совместной хозяйственной деятельности, не причиняя ущерба позициям друг друга, а японцы и россияне вместе рисуют будущее четырех островов. Я уверен, что это является большим плюсом для заключения мирного договора, это подтверждают и лидеры наших стран Хиросигэ Сэко министр экономики, торговли и промышленности Японии

Он также пояснил, что "во время этого исследования была получена различная информация, в том числе мнения экспертов, наших партнеров". "Основываясь на этих данных, мы будем проводить тщательный анализ того, какие именно проекты могут быть реализованы без нарушения юридических позиций двух стран, при этом выбирая конкретные проекты, которые будем продвигать в первую очередь", - подчеркнул Сэко.

Большое внимание, отвечая на вопросы в интервью, министр экономики уделил именно юридическим вопросам, которые необходимо решить перед тем, как приступать к запуску проектов на Южных Курилах. Свою позицию он излагает с отсылкой на договоренности двух стран, которые были достигнуты во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре прошлого года.

В совместном заявлении, которые было принято лидерами наших стран в декабре прошлого года, отмечается, что Япония и Россия подтвердили, что они будут работать над формированием экономически значимых проектов. Тоже самое касается и вопросов формирования юридической базы, необходимой для осуществления планируемой деятельности Хиросигэ Сэко министр экономики, торговли и промышленности Японии

"Я считаю, что нам следует ускорить темпы работы за счет эффективного использования информации, полученной нами во время недавнего исследования (на Южных Курилах - прим. ТАСС). Что касается японской стороны, то мы изучим итоги этой поездки на следующем заседании Совета по вопросам совместной с Россией экономической деятельности с участием министра иностранных дел (Фумио) Кисиды. Мы также намерены и дальше вести консультации с российской стороной для того, чтобы неуклонно выполнять достигнутые на высшем уровне договоренности", - подчеркнул министр.

О необходимости создания на Южных Курилах специальной юридической системы для осуществления российско-японских проектов Токио напоминает регулярно, несмотря на то, что МИД РФ неоднократно отмечал, что реализация таких проектов по налаживанию совместной с Японией хозяйственной деятельности на этих территориях не должна противоречить российскому законодательству. Таким образом, разница позиций по этому вопросу сейчас является одним из наиболее заметных препятствий во время консультаций по совместным проектам на Курилах.

Результаты перед ВЭФ

В прошлом году во время своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке Абэ отметил, что встречи с Путиным на этой площадке должны стать регулярными, чтобы оба лидера могли на постоянной основе контролировать, как идет выполнение плана из восьми пунктов, который сейчас является основой экономического сотрудничества между двумя странами.

По словам Сэко, этот план действительно сейчас начинает приобретать конкретную форму, выгодную для обеих сторон. "Российская сторона, в том числе президент Путин, осознает, что этот план позволит достичь успеха в рамках японо-российского экономического взаимодействия", - отметил он.

Перед третьим по счету ВЭФ Япония настроена на плотную работу с целью добиться прогресса в вопросе реализации плана из восьми пунктов. "В преддверии запланированной на сентябрь встречи на высшем уровне во Владивостоке мы намерены приложить все усилия, чтобы получить как можно более высокие результаты", - сказал он.

Подготовка проводится на различных уровнях. В частности, 7 июля Токио посетил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, который провел встречи с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой и Сэко. Среди основных тем для обсуждения как раз был предстоящий форум во Владивостоке и переговоры на высшем уровне.

Партнер "Иннопрома"

Япония в последние годы постоянно принимает широкое участие в международных экономических форумах, проводимых на территории РФ, в первую очередь это ВЭФ. Кроме того, две страны стали регулярно организовывать и двусторонние мероприятия для укрепления диалога среди бизнес-кругов.

В этом году Япония также стала основным партнером на промышленной выставке "Иннопром-2017", которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Сэко примет в работе выставки непосредственное участие, а вместе с ним в Россию приедут представители более 160 японских компаний, которые продемонстрируют самые современные технологии производства.

"Япония как страна-партнер "Иннопрома-2017" открывает свой павильон. Всего в выставке примут участие более 160 компаний и организаций, что показывает высокий интерес к России", - сказал министр.

В частности, на отдельных стендах внутри нашего павильона будут представлены роботы, использующиеся на производстве, также можно будет ознакомиться с самыми быстрыми и точными в мире технологиями распознавания лиц, различными товарами Хиросигэ Сэко министр экономики, торговли и промышленности Японии

Говоря об организации этой экспозиции Сэко отметил, что "это очень ценная возможность показать производственные мощности для выпуска высококачественной продукции и передовые технологии, которыми обладают японские компании". "Я считаю, что это приведет к дальнейшему развитию японского производства в России и росту производительности на российских предприятиях", - поделился министр своими ожиданиями от экспозиции.

"Иннопром" - международная промышленная выставка, она проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек. Среди японских компаний, участвующих в выставке - Toyota, Marubeni, Mitsui, JGC (также известная в Японии как "Никки").

Алексей Заврачаев