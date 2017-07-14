Эксперты в США допускают, что КНДР продолжает производить плутоний для ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. КНДР с сентября 2016 года, вероятно, продолжает переработку отработавшего ядерного топлива с ядерного реактора в Йонбёне для получения плутония. Об этом сообщил в пятницу Американо-корейский институт Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне.

"Радиохимическая лаборатория (КНДР - прим. ТАСС) работала с перерывами и, по-видимому, по крайней мере два раза с сентября 2016 года по июнь 2017 года занималась переработкой (отработавшего ядерного топлива - прим. ТАСС) для производства неопределенного количества плутония, который может еще больше увеличить запасы ядерного оружия Северной Кореи", - говорится в докладе экспертов, которые основываются на спутниковых данных и тепловизионных изображениях. Они подчеркивают, что работы по переработке отработанных стержней носили периодический характер.

В докладе также отмечается увеличение тепловой активности на установке по обогащению урана в Йонбёне. "Неясно, стало ли это результатом работы центрифуги или технического обслуживания, - говорят эксперты. - Операции с центрифугами приведут к увеличению запасов обогащенного урана Северной Кореи. Однако, основываясь только на изображениях, невозможно сделать вывод о том, производит ли установка низкий или высокообогащенный уран".

В августе прошлого года Пхеньян впервые с 2013 года, когда были приостановлены шестисторонние переговоры по ядерной программе КНДР, официально признал, что возобновил производство плутония.

КНДР провела к настоящему времени в общей сложности пять подземных ядерных испытаний. Первое состоялось 9 октября 2006 года, последнее - 9 сентября 2016 года. Все они прошли на полигоне Пхунгери (уезд Кильчжу провинции Северная Хамгён на северо-востоке страны) недалеко от границ с Россией и Китаем.

Выступая 5 июля на слушаниях в Национальном собрании (парламенте), министр национальной обороны Республики Корея Хан Мин Гу предупредил, что КНДР вскоре может провести новое ядерное испытание. "Высока вероятность того, что Север в ближайшее время может осуществить новый подземный ядерный взрыв", - отметил министр. Кроме того, подчеркнул Хан Мин Гу, возможности Пхеньяна по миниатюризации имеющихся у него ядерных боезарядов "достигли значимого уровня". Создание компактных боеголовок позволит КНДР устанавливать их на имеющиеся у нее на вооружении баллистические ракеты.