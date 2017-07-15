Абэ на заседании комиссии парламента Японии ответит на вопросы о связанном с ним скандале

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ примет участие во внеочередных заседаниях бюджетной комиссии обеих палат парламента, которые решено созвать в связи с разгоревшимся скандалом вокруг образовательного учреждения Kake Gakuen, коммерческому проекту которой глава правительства, как утверждается, оказал неподобающую поддержку. Решение о созыве комиссий приняли в пятницу поздно вечером представители правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и главной оппозиционной Демократической партии в ходе телефонного разговора, передало агентство Kyodo.

Очередная сессия законодательного органа была завершена в июне, и сейчас депутаты ушли на парламентские каникулы. Однако оппозиция выразила недовольство тем, что правительство не дало внятных ответов на вопросы в связи со скандалом, и потребовала созыва внеочередной сессии парламента. На это правительство пока не собирается идти, однако на фоне резкого падения уровня поддержки кабинета министров было принято решение о созыве заседаний отдельных комиссий.

В июне стало известно о неких документах министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, которые могли указывать на то, что премьер-министр оказывал поддержку коммерческому проекту компании своего близкого друга. В них утверждалось, что один из высокопоставленных чиновников канцелярии премьера передавал пожелание премьера сотрудникам министерства образования открыть в апреле 2018 года в специальной экономической зоне со льготным режимом один из факультетов учебного заведения, принадлежащего его старому другу по имени Котаро Какэ. Оппозиция обвиняет премьера в том, что такое "пожелание" было проявлением неподобающей благосклонности и давлением на госорганы.

Чиновник канцелярии премьера отрицает сам факт такого разговора, а Абэ заявил, что никаких указаний о сроках открытия этого факультета не давал. Между тем ведомство признало существование всплывших документов.

На фоне этого скандала рейтинги действующего правительства устремились резко вниз. Если еще в мае кабинет Абэ поддерживали, по опросам разных СМИ, 46-61% респондентов, то в июле этот показатель упал до 32-36%.