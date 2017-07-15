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Сторонники и противники Трампа проводят акции у его гольф-клуба в Нью-Джерси

Международная панорама
15 июля, 23:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, июля. /ТАСС

Один из противников президента США держит в руках транспарант "Америка проиграла, Путин победил"

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НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Десятки сторонников и противников президента США проводят в субботу акции около гольф-клуба в штате Нью-Джерси, где Дональд Трамп проводит эти выходные. Как сообщило информационное агентство Associated Press (AP), первые держат транспаранты с лозунгом "Сделаем Америку снова великой", у одного из оппонентов в руках транспарант "Америка проиграла, Путин победил".

Гольф-клуб, расположенный в Бедминстере (штат Нью-Джерси), принадлежит семейной компании Trump Organization. Она владеет 17 гольф-клубами в разных странах мира, 12 из которых находятся в США. Трамп, который вступил в должность президента в январе этого года, передал руководство компанией своим сыновьям, однако остался ее владельцем.

В США противники 45-го президента США часто устраивают акции протеста в выходные. В мае около 200 демонстрантов устроили флешмоб, сформировав своими телами слово "Сопротивляйся" на поле для игры в гольф, которое принадлежит Трампу и расположено в Ранчо-Палос-Вердес (штат Калифорния). Таким образом общественное объединение под названием "Единый Сан-Педро" призвало главу государства обнародовать свои налоговые декларации.

Другими объектами вылазок становились гольф-клубы во Флориде и Нью-Йорке.

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