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Politico: Сенат США отложит голосование по отмене Obamacare из-за отсутствия Маккейна

Международная панорама
16 июля, 5:11 дата обновления: 16 июля, 5:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 16, июля. /ТАСС

Американский сенатор пропустит голосование из-за глазной операции

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ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что голосование по законопроекту об отмене действующей системы медстрахования Obamacare, которое планировалось провести на предстоящей неделе, будет отложено. Об этом сообщила в субботу газета Politico.

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Издание поясняет, что такое решение принято из-за того, что сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) не сможет присутствовать на голосовании из-за необходимости пройти период реабилитации после проведенной глазной операции. Законопроект об отмене Obamacare был утвержден Палатой представителей и в настоящее время находится в Сенате, где против него выступают помимо демократов и некоторые республиканцы. В этой связи каждый голос сенатора имеет значение для судьбы документа.

Ранее стало известно, что Маккейн будет вынужден остаться в родном штате на неделю после того, как ему была проведена операция по удалению сгустка крови из левого глаза, образовавшегося в результате тромбоза вены сетчатки. Как отмечается в заявлении клиники, в которой проходит лечение Маккейн, "операция по удалению сгустка крови была проведена в пятницу, 14 июля, после обычного осмотра у врача". "Хирурги успешно удалили пятисантиметровый сгусток крови в ходе минимальной инвазивной краниотомии с надрезанием брови. Сенатор отдыхает у себя дома, состояние его здоровья оценивается как нормальное", - приводит офис законодателя слова представителя клиники Майо.

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