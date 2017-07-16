Politico: Сенат США отложит голосование по отмене Obamacare из-за отсутствия Маккейна

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ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что голосование по законопроекту об отмене действующей системы медстрахования Obamacare, которое планировалось провести на предстоящей неделе, будет отложено. Об этом сообщила в субботу газета Politico.
Издание поясняет, что такое решение принято из-за того, что сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона) не сможет присутствовать на голосовании из-за необходимости пройти период реабилитации после проведенной глазной операции. Законопроект об отмене Obamacare был утвержден Палатой представителей и в настоящее время находится в Сенате, где против него выступают помимо демократов и некоторые республиканцы. В этой связи каждый голос сенатора имеет значение для судьбы документа.
Ранее стало известно, что Маккейн будет вынужден остаться в родном штате на неделю после того, как ему была проведена операция по удалению сгустка крови из левого глаза, образовавшегося в результате тромбоза вены сетчатки. Как отмечается в заявлении клиники, в которой проходит лечение Маккейн, "операция по удалению сгустка крови была проведена в пятницу, 14 июля, после обычного осмотра у врача". "Хирурги успешно удалили пятисантиметровый сгусток крови в ходе минимальной инвазивной краниотомии с надрезанием брови. Сенатор отдыхает у себя дома, состояние его здоровья оценивается как нормальное", - приводит офис законодателя слова представителя клиники Майо.