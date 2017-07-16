Австралия поддержала проведение в Нидерландах суда по делу о крушении MH17

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СИДНЕЙ, 16 июля. /ТАСС/. Правительство Австралии будет оказывать активную поддержку Нидерландам, где пройдет суд над подозреваемыми по делу о крушении в Донбассе в 2014 году рейса MH17. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп в интервью телекомпании ABC.
"Мы приложим все силы для того, чтобы для семей погибших восторжествовала справедливость, чтобы они хоть как-то смогли примириться с утратой, причиной которой стало жестокое деяние три года назад", - подчеркнула министр.
Глава австралийского МИД также обратилась с призывом к России оказать содействие предстоящему судебному процессу. "Я, безусловно, призываю Россию выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН и сделать все от нее зависящее для того, чтобы помочь привлечь виновных к ответственности", - заявила она.
Пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств, в том числе 38 австралийцев. Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Расследование еще не завершено, официальные обвинения никому не предъявлены.
5 июля стало известно о решении провести суд над подозреваемыми по делу о крушении в Нидерландах на основе судебной системы этой страны.