Оппозиция Венесуэлы сообщила о возможной гибели двух человек в ходе народного референдума

ТАСС, 16 июля. Два человека были, предположительно, убиты во время так называемого народного референдума, который созвали политические оппоненты президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщил в воскресенье глава муниципалитета Сукре Карлос Окарис из оппозиционного альянса "Блок демократического единства".

По его словам, группа вооруженных человек напала на участок для голосования в одном из районов Каракаса. "По неофициальным данным, четыре человека были серьезно ранены. Два человека, вероятно, погибли", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала "Капитолио". Как утверждает Окарис, всего во время голосования было зафиксировано 273 инцидента.

На референдум, который проводит оппозиция, вынесены следующие вопросы: "Вы отвергаете и не признаете созыв предложенной Николасом Мадуро Конституционной ассамблеи без предварительного одобрения венесуэльского народа?", "Требуете ли вы от Национальных боливарианских вооруженных сил соблюдать и защищать конституцию 1999 года и поддерживать решения Национальной ассамблеи?", "Согласны ли вы с проведением обновления ветвей власти в соответствии с конституцией, а также с проведением выборов и созданием нового правительства национального единства?".

Всего на территории Венесуэлы организовано 2030 участков для голосования, еще 505 - в других странах мира. Принять участие в референдуме могут граждане республики в возрасте 18 лет и старше.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста против исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. За это время погибли более 90 человек, пострадали около 1,5 тыс., несколько тысяч оказались под стражей.

Решение Мадуро о созыве Конституционной ассамблеи (КА), причем без проведения предварительного референдума, привело к обострению обстановки в стране. Этот орган может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон Венесуэлы. Выборы в КА назначены на 30 июля.