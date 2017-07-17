Датских солдат, которые будут служить у границ РФ, обучат реагировать на ложь в СМИ

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ОСЛО, 17 июля. /ТАСС/. Дания планирует обучить около 200 солдат, которые в начале 2018 года отправятся в Эстонию в международный батальон НАТО, реагировать на ложную информацию, якобы распространяемую через российские новостные каналы.
С таким утверждением выступил в понедельник министр обороны королевства Клаус Йорт Фредериксен.
"Это [дезинформация] является новой формой войны с российской стороны. Раньше было стремление к такой пропаганде, которая создавала бы у нас более позитивное представление о действиях СССР или России. Сейчас это повернулось таким образом, что делаются попытки посеять недоверие у нас самих и наших близких", - заявил он.
"Я переговорил с Силами обороны о том, чтобы солдаты, которых отправят (в Эстонию - прим. ТАСС) в январе, были сориентированы и подготовлены в отношении того, что они должны делать, чтобы защитить себя", - сказал он.
Фредериксен указал, что датские Силы обороны также разработают методы отслеживания дезинформации и защиты от нее. Но пока еще не решено, как будет выглядеть эта система, а также кто будет участвовать в ее работе. "У нас есть еще полгода, чтобы к этому подойти. Это достаточное время, чтобы разработать ряд программ. Это наш главный приоритет, поскольку есть очень большой риск того, что датские солдаты станут объектом неправдивых утверждений", - пояснил министр.
Он уточнил, что в этом вопросе Дания воспользуется опытом стран НАТО, которые расположены на Балтике.