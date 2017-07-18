США и Израиль заинтересованы в том, чтобы Иран не закрепился на юге Сирии

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. США и Израиль будут добиваться того, чтобы Иран не заполучил военный плацдарм на юге Сирии. Об этом пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы с Израилем заинтересованы в обеспечении того, чтобы Иран не заполучил плацдарм, [не создал] военные базы на юге Сирии", - прокомментировал он высказывание премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, выступившего против достигнутого Россией и США перемирия на юго-западе Сирии.

Спайсер подчеркнул, что Вашингтон собирается продолжать переговоры по "продуктивному режиму прекращения огня" в Сирии. "Одной из наших целей, очевидно, остается обеспечение того, чтобы Иран не смог закрепиться на юге Сирии, - заключил пресс-секретарь. - Мы должны продолжать вести переговоры с премьер-министром Нетаньяху по поводу вопросов, вызывающих его обеспокоенность, но я считаю, у нас там есть общая цель".

Как сообщила в понедельник газета Haaretz со ссылкой на источник в руководстве Израиля, Нетаньяху заявил, что еврейское государство выступает категорически против плана перемирия на юге Сирии, предложенного Москвой и Вашингтоном, так как это позволит Ирану расширить присутствие в регионе. По информации издания, премьер-министр изложил свою позицию президенту Франции Эмманюэлю Макрону на встрече в Париже.

Договоренность об обеспечении перемирия на юге Сирии была окончательно достигнута на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль будет приветствовать подлинное прекращение огня в Сирии.