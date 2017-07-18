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Министр обороны Турции: Анкара близка к подписанию с Москвой договора о закупке С-400

Международная панорама
18 июля, 13:30 дата обновления: 18 июля, 13:46 UTC+3

Точная дата подписания соглашения пока не известна

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Министр обороны Турции Фикри Ышык

Министр обороны Турции Фикри Ышык

© Vadim Savitsky/ Russian Defense Ministry Press Service pool photo via AP

АНКАРА, 18 июля. /ТАСС/. Турция близка к подписанию с Россией договора о закупке зенитных ракетных систем С-400. Об этом, как сообщила во вторник газета Yeni Şafak, заявил турецкий министр обороны Фикри Ышык.

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"Мы находимся на финальной стадии заключения соглашения, никаких проблем не наблюдается, - сказал он. - Я не могу назвать дату подписания, но все трудности мы преодолели. Мы близки к подписанию договора".

В начале июля Ышык проинформировал, что "Турция работала над вопросом финансирования закупки С-400".
 
А в начале июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в свою очередь заявил, что "речь о предоставлении Турции кредита на покупку С-400 не идет".

С-400 "Триумф" (SA-21 Growler, по классификации НАТО) - российская зенитная ракетная система (ЗРС) большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Она может поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и до 60 км - тактические баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км в секунду: крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, боевые блоки баллистических ракет.

Радиолокационные средства ЗРС обеспечивают обнаружение воздушных целей на дальности до 600 км.

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