Министр обороны Турции: Анкара близка к подписанию с Москвой договора о закупке С-400

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АНКАРА, 18 июля. /ТАСС/. Турция близка к подписанию с Россией договора о закупке зенитных ракетных систем С-400. Об этом, как сообщила во вторник газета Yeni Şafak, заявил турецкий министр обороны Фикри Ышык.
"Мы находимся на финальной стадии заключения соглашения, никаких проблем не наблюдается, - сказал он. - Я не могу назвать дату подписания, но все трудности мы преодолели. Мы близки к подписанию договора".
С-400 "Триумф" (SA-21 Growler, по классификации НАТО) - российская зенитная ракетная система (ЗРС) большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Она может поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и до 60 км - тактические баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км в секунду: крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, боевые блоки баллистических ракет.
Радиолокационные средства ЗРС обеспечивают обнаружение воздушных целей на дальности до 600 км.