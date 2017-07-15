Шеф Пентагона назвал суверенным правом Турции решение закупить у РФ систему С-400

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис охарактеризовал как суверенное право Турции решение Анкары приобрести системы ПРО/ПВО у России, а не у союзников по НАТО.

У шефа Пентагона на состоявшейся в пятницу встрече с журналистами поинтересовались, одобряет ли он указанный шаг Турции, которая, как сообщило информационное агентство Bloomberg, приняла решение закупить у России зенитные ракетные системы С-400. "Это суверенное решение, вот и все", - ответил Мэттис.

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Однако он добавил, что комплексы С-400 не являются совместимыми с военной техникой Североатлантического альянса, участником которого является Турция. "Проблема в том, как обеспечить оперативную совместимость системы НАТО с российской. Они никогда не будут оперативно совместимыми", - сказал руководитель американского военного ведомства.

В связи с этим он призвал дождаться дальнейшего развития событий, посмотреть, действительно ли сделка будет заключена и реализована. "Действительно ли они [турки] будут ее использовать? Будут ли они использовать ее только в одном районе?" - отметил министр.

С-400 "Триумф" (SA-21 Growler, по классификации НАТО) - российская зенитная ракетная система (ЗРС) большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Агентство Bloomberg, ссылавшееся на неназванного высокопоставленного официального представителя Турции, передало в четверг, что Анкара согласилась заплатить Москве $2,5 млрд за ЗРС С-400. Утверждается, что две батареи С-400 Анкара получит из России, а еще две будут произведены на территории Турции.

Система может поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и до 60 км - тактические баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с: крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, боевые блоки баллистических ракет. Радиолокационные средства ЗРС обеспечивают обнаружение воздушных целей на дальности до 600 км. Зенитные управляемые ракеты 48Н6Е3 могут поражать аэродинамические цели на высотах от 10 до 27 тысяч метров, а баллистические цели - от 2 до 25 тысяч метров.