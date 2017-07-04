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Минобороны Турции решает вопросы финансирования закупки С-400 у России

Международная панорама
4 июля, 12:29 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 4, июля. /ТАСС

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году

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АНКАРА, 4 июля. /ТАСС/. Технические аспекты по закупке зенитных ракетных систем С-400 у России согласованы, продолжается обсуждение финансовых вопросов. Об этом заявил во вторник министр обороны Турции Фикри Ышык в эфире телеканала TRT.

"Вопросы в техническом аспекте закрыты, мы работаем над вопросом финансирования закупки С-400", - сказал он. Ышык также подтвердил, что "Турция знает, что в случае приобретения у России систем С-400 будет невозможно их интегрировать в систему НАТО".

Между тем в конце июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что "речь о предоставлении Турции кредита на покупку С-400 не идет".

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.

Триумф "Ворчуна"

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