Лондон обеспокоен запретом на деятельность "Свидетелей Иеговы" в России

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ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Великобритания обеспокоена решением Верховного суда РФ, подтвердившего запрет на деятельность организации "Свидетели Иеговы" в России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте правительственной информации.
"Мы выражаем серьезную обеспокоенность решением Верховного суда РФ отклонить апелляцию на признание их экстремистами, - сообщил первый заместитель главы МИД Соединенного Королевства Тарик Махмуд Ахмад. - Это решение подтверждает то, что мирное поклонение 175 тыс. граждан РФ объявлено противозаконным и противоречит праву на свободу вероисповедания, прописанному в российской Конституции".
"Британское правительство продолжает призывать российское правительство выполнять свои международные обязательства по уважению этой основной свободы", - добавил дипломат.
17 июля Верховный суд РФ оставил в силе решение суда от 20 апреля о признании "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ее ликвидации и запрете деятельности на территории страны. Адвокаты "Свидетелей Иеговы" немедленно объявили о намерении подать жалобу в Европейский суд по правам человека.