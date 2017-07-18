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В Госдепе назвали улучшение отношений США и РФ приоритетом в диалоге Рябкова и Шэннона

Международная панорама
18 июля, 22:30 дата обновления: 18 июля, 23:42 UTC+3

Начальник пресс-службы ведомства Хезер Науэрт заявила о необходимости сотрудничества Вашингтона и Москвы "в вопросах, представляющих взаимный интерес"

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Сергей Рябков

© Александр Щербак/ТАСС

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Улучшение отношений между США и Россией - приоритетный вопрос на консультациях в формате Рябков - Шэннон. Такую позицию высказала во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Приоритет здесь (на переговорах дипломатов - прим. ТАСС) состоит в том, чтобы привести Соединенные Штаты и Россию к такой точке, где у нас были бы хорошие, подходящие и устойчивые отношения. Чтобы мы смогли сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный интерес, в областях, которые являются взаимовыгодными для наших стран", - отметила она.

В пример начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства привела ситуацию в Сирии и договоренности по режиму прекращения огня на юго-западе страны. "Это небольшая область взаимного сотрудничества, на которую мы можем опираться, в котором можем начать работать над другими целями, над другими вопросами", - указала она.

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Науэрт отметила, что Рябков и Шэннон продолжат проводить двусторонние встречи. "Они [дипломаты] продолжат вести переговоры, но я не могу сообщить дополнительных сроков [их проведения]", - отметила она.

Науэрт подчеркнула, что США "были рады его (Рябкова - прим. ТАСС) приезду в Вашингтон" и переговорам с Шэнноном "по поводу некоторых из так называемых раздражителей". При этом она подчеркнула, что пока "ничего не сдвинулось", говоря, по-видимому, об отсутствии каких-либо принятых решений на встрече.

17 июля в Вашингтоне состоялся второй раунд российско-американских консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств. Создание такого канала двустороннего диалога стало одним из итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле этого года. Тогда была достигнута договоренность о назначении спецпредставителей от МИД РФ и Госдепартамента США, которым поручено проанализировать существующие проблемы в отношениях двух стран.

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Рябков, Сергей Алексеевич
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