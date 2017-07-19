БЕРЛИН, 19 июля. /ТАСС/. Германский канцлер Ангела Меркель приняла в своей резиденции принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон, которые прибыли в Германию с трехдневным визитом.

Как сообщила пресс-служба кабмина, канцлер во время частного обеда намеревалась обсудить с ними вопросы европейской политики, прежде всего, выход Великобритании из Евросоюза.

После приема принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт отправились к Бранденбургским воротам, где бургомистр Берлина Михаэль Мюллер вручил герцогине букет белых цветов. Кроме того, члены королевской семьи посетят Мемориал жертвам Холокоста и встретится с представителями благотворительных организаций.

Также в среду супругов примет во дворце Бельвю президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а вечером принц Уильям выступит с речью в честь королевы Елизаветы II в резиденции британского посла.

Во время трехдневного визита в Германию Уильям и Кейт посетят также Хайдельберг и Гамбург.

Наблюдатели рассматривают визит как сигнал заинтересованности Лондона в сохранении добрых отношений со странами Евросоюза после Brexit.