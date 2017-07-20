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В минюсте США не раскрывают планы по вопросу возобновления расследования против Клинтон

Международная панорама
20 июля, 5:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, июля. /ТАСС

Замминистра юстиции и генерального прокурора США подтвердил неизменность своей позиции рекомендовать уволить Джеймса Коми с поста директора ФБР за решение закрыть расследование в отношении Клинтон

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НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции США не раскрывает свои планы и намерения по вопросу перспектив возобновления расследования дела об использовании Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в бытность ее госсекретарем США. Все будет зависеть от фактов, сообщил в среду в интервью телеканалу Fox News первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн.

Ему неоднократно был задан вопрос, имеются ли основания для возобновления расследования в отношении Клинтон, которое вело и закрыло в прошлом году Федеральное бюро расследований (ФБР). "Я не комментирую ход или содержание каких-либо расследований", - сказал Розенстайн, изложив стандартную позицию минюста.

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"Каждое решение, расследовать ли и передавать ли дело в судопроизводство, мы принимаем, руководствуясь фактами, законами и заключением, которое сделано независимо, на основании проницательности и работы наших кадровых агентов и прокуроров", - отметил первый замминистра юстиции и генерального прокурора США.

Он подтвердил неизменность своей позиции рекомендовать уволить Джеймса Коми с поста директора ФБР за решение закрыть расследование в отношении Клинтон и таким образом "узурпировать полномочия минюста". "Я давал показания [в Конгрессе] несколько раз на этот счет. Да, я стою на своем", - отметил Розенстайн.

9 мая Трамп отправил Коми в отставку, подчеркнув, что не удовлетворен его работой. Основанием для этого стали в том числе рекомендации Розенстайна, который поставил директору ФБР в вину ошибки, совершенные в конце расследования дела об использовании Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в ее бытность госсекретарем США.

Экс-госсекретарь неоднократно возлагала на Коми, Москву и организацию Wikileaks вину за свое поражение на выборах 8 ноября 2016 года. Как известно, Wikileaks опубликовала в октябре 2016 года переписку по электронной почте руководителя предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты. В октябре того же года директор ФБР Коми возобновил расследование дела об использовании экс- госсекретарем личного ящика электронной почты для ведения служебной переписки. Позже, за два дня до голосования, ФБР заявило, что новое расследование не выявило нарушений, которые могли бы расцениваться как уголовное преступление, однако сам факт такого разбирательства повлиял на настроения американцев.

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Темы
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
Персоны
Коми, Джеймс Клинтон, Хиллари
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