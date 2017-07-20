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Президент Молдавии подписал закон о смешанной избирательной системе

Международная панорама
20 июля, 15:47 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 20, июля. /ТАСС

Согласно закону, выборы по одномандатным округам теперь будут проходить в один тур, а минимальный порог для партий сохранен на уровне 6%

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КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон утвердил закон о смешанной избирательной системе, который принял в четверг парламент. Об этом он написал в Facebook.

"Несколько минут назад промульгировал закон о переходе к смешанной избирательной системе. Поздравляю с этим событием всех граждан Молдавии. Уверен, что открыта новая страница в современной истории Молдавии. Будем и дальше работать ради достижения всех наших заявленных целей", - отметил Додон.

Ранее президент напомнил, что с 2011 года инициатива о переходе на смешанную систему была включена в программу Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), председателем которой он был до избрания главой государства.

Он также обратил внимание, что принятый закон содержит все его предложения - минимальный порог для партий сохранен на уровне 6%, выборы по одномандатным округам будут проходить в один тур, также предусмотрены округа для непризнанного Приднестровья и диаспоры.

Реформа предполагает переход от пропорциональной системы выборов (по партийным спискам - прим. ТАСС) к смешанной, в соответствии с которой половина депутатов будет избираться по одномандатным округам, а другая по партийным спискам.

Этот вариант стал результатом компромисса, заключенного находящимся в оппозиции к парламенту Додоном и контролирующей парламентское большинство Демократической партией Молдовы (ДПМ), которая предлагала полный переход на одномандатную систему.

Во время утверждения законопроекта возле здания произошли столкновения между сторонниками и противниками избирательной реформы. В настоящий момент демонстранты разошлись.

Против реформы протестовали несколько сотен сторонников "Платформы Достоинство и Правда" и "Нашей партии", стоявшей за массовыми митингами в Кишиневе в 2016 году, Партии действия и солидарности Майи Санду, которая получила второй результат на прошлогодних президентских выборах, а также неправительственных правозащитных организаций.

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