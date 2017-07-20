Президент Молдавии подписал закон о смешанной избирательной системе

МЧС опровергло данные СМИ об уголовном деле в отношении сотрудников центрального аппаратаПроисшествия 20 июля, 16:29
Путин не исключил помилования ИзместьеваОбщество 20 июля, 16:25
ОВК в I полугодии увеличила выпуск вагонов на 35%, до 9,2 тыс. единицТранспорт 20 июля, 16:21
Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора ИзместьеваОбщество 20 июля, 16:06
Поветкин вернулся в рейтинг WBO, заняв восьмое местоСпорт 20 июля, 15:56
Кубок Стэнли выставят для болельщиков в Музее хоккея в Москве 27 июляСпорт 20 июля, 15:15
Медведев призвал оптимизировать средства на оборонную и атомную промышленностьЭкономика и бизнес 20 июля, 15:13
Завершен первый этап госиспытаний истребителя пятого поколенияАрмия и ОПК 20 июля, 15:11
Баффер будет ринг-анонсером на вечере бокса на Красной площади 22 июляСпорт 20 июля, 15:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИШИНЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон утвердил закон о смешанной избирательной системе, который принял в четверг парламент. Об этом он написал в Facebook.
"Несколько минут назад промульгировал закон о переходе к смешанной избирательной системе. Поздравляю с этим событием всех граждан Молдавии. Уверен, что открыта новая страница в современной истории Молдавии. Будем и дальше работать ради достижения всех наших заявленных целей", - отметил Додон.
Ранее президент напомнил, что с 2011 года инициатива о переходе на смешанную систему была включена в программу Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), председателем которой он был до избрания главой государства.
Он также обратил внимание, что принятый закон содержит все его предложения - минимальный порог для партий сохранен на уровне 6%, выборы по одномандатным округам будут проходить в один тур, также предусмотрены округа для непризнанного Приднестровья и диаспоры.
Реформа предполагает переход от пропорциональной системы выборов (по партийным спискам - прим. ТАСС) к смешанной, в соответствии с которой половина депутатов будет избираться по одномандатным округам, а другая по партийным спискам.
Этот вариант стал результатом компромисса, заключенного находящимся в оппозиции к парламенту Додоном и контролирующей парламентское большинство Демократической партией Молдовы (ДПМ), которая предлагала полный переход на одномандатную систему.
Во время утверждения законопроекта возле здания произошли столкновения между сторонниками и противниками избирательной реформы. В настоящий момент демонстранты разошлись.
Против реформы протестовали несколько сотен сторонников "Платформы Достоинство и Правда" и "Нашей партии", стоявшей за массовыми митингами в Кишиневе в 2016 году, Партии действия и солидарности Майи Санду, которая получила второй результат на прошлогодних президентских выборах, а также неправительственных правозащитных организаций.