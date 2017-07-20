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СМИ: эмир Катара своим указом ввел новые меры по борьбе с терроризмом

Международная панорама
20 июля, 22:59 UTC+3 ТАСС

В документ внесены определения терроризма, террористической организации, а также содержатся положения о замораживании принадлежащих им средств и борьбе с финансированием терроризма

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ТАСС, 20 июля. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в четверг издал указ, предусматривающий дополнительные меры по борьбе с терроризмом. Об этом сообщило кувейтское информационное агентство KUNA.

Указ предусматривает внесение изменений в закон Катара о борьбе с терроризмом. В частности, в документ вносятся определения терроризма, террористической организации, а также содержатся положения о замораживании принадлежащих им средств и борьбе с финансированием терроризма.

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Указ эмира Катара также предписывает создать два национальных списка - террористов-физических лиц и террористических организаций. Документ также содержит процедуру внесения в этот список и дает право подозреваемым оспорить решение об их включении в него.

5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела.

Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата, власти Катара выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Ранее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта.

5 июля срок ультиматума истек, а переданный через Кувейт ответ Дохи, детали которого до сих пор официально не обнародованы, не устроил арабские государства.

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