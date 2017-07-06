Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эрдоган: список требований арабских стран "ставит крест на государственности Катара"

Международная панорама
6 июля, 14:37 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 6, июля. /ТАСС

Анкара намерена и дальше придерживаться договоренностей с Дохой, отметил также турецкий лидер

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© EPA/MICHAEL REYNOLDS / POOL

АНКАРА, 6 июля. /ТАСС/. Предъявленный рядом арабских стран Катару список из 13 требований "ставит крест на государственности Катара".

Об этом, как сообщило в четверг Анатолийское агентство, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Смотрите также

Арабские страны продолжат бойкот Катара

Лавров: РФ и ЛАГ считают необходимым решить ситуацию вокруг Катара путем диалога

Власти Катара считают нереалистичным список требований арабских стран

По его мнению, "принятие подобного рода предложений попросту невозможно".

Эрдоган также подчеркнул, что Турция намерена и дальше придерживаться договоренностей с Катаром. "Анкара уважает договоренности с Дохой и будет придерживаться условий соглашения, - отметил турецкий лидер. - Пока власти Катара не выступят с инициативой о выводе [турецкой] военной базы из эмирата, подобная инициатива не обсуждается. Мы не пойдем на подобный шаг".

Месяц назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. В Дохе обвинения назвали безосновательными. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. На реализацию списка Катару было отведено 10 дней, по просьбе эмира Кувейта срок был продлен на двое суток. В среду срок ультиматума истек. 5 июля Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет решили продолжить оказание политического и экономического давления на Катар, пока он не изменит свою политику.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Катар Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
16
США отпраздновали День независимости
4
В Лондоне десятки тысяч человек вышли на улицу с требованием отставки правительства Мэй
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
2
Кремль не комментирует информацию СМИ о якобы поставленных в Крым турбинах Siemens
3
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
4
Отец погибшего в ДТП в Балашихе мальчика признан потерпевшим по делу о халатности
5
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
6
Ожидание в очереди к мощам Николая Чудотворца составляет 10 часов
7
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
Темы дня
Реклама