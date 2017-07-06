Эрдоган: список требований арабских стран "ставит крест на государственности Катара"

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АНКАРА, 6 июля. /ТАСС/. Предъявленный рядом арабских стран Катару список из 13 требований "ставит крест на государственности Катара".
Об этом, как сообщило в четверг Анатолийское агентство, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
По его мнению, "принятие подобного рода предложений попросту невозможно".
Эрдоган также подчеркнул, что Турция намерена и дальше придерживаться договоренностей с Катаром. "Анкара уважает договоренности с Дохой и будет придерживаться условий соглашения, - отметил турецкий лидер. - Пока власти Катара не выступят с инициативой о выводе [турецкой] военной базы из эмирата, подобная инициатива не обсуждается. Мы не пойдем на подобный шаг".
Месяц назад Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. В Дохе обвинения назвали безосновательными. Вслед за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.
Позднее четыре страны обозначили 13 требований для выхода из кризиса и передали их Катару при посредничестве Кувейта. На реализацию списка Катару было отведено 10 дней, по просьбе эмира Кувейта срок был продлен на двое суток. В среду срок ультиматума истек. 5 июля Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет решили продолжить оказание политического и экономического давления на Катар, пока он не изменит свою политику.